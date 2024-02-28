У Британії викрито групу російських шпигунів

Правоохоронці викрили чотирьох чоловіків і двох жінок, яких звинувачують у змові з метою шпигунства

У Великій Британії викрили групу людей, які займалися збором розвідувальної інформації на користь Росії. Йдеться про шістьох осіб, які усі є вихідцями з Болгарії. Про це повідомляє Sky News.

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Йдеться про чотирьох чоловіків і двох жінок, яких звинувачують у змові з метою шпигунства та «збору інформації, призначеної для того, щоб бути прямо чи опосередковано корисною для ворога», зокрема в період із серпня 2020 року до лютого 2023 року, розповіли в поліції.

У Скотланд-Ярді додали, що цю інформацію нібито збирали з «метою, що завдає шкоди безпеці та інтересам держави».

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Нещодавно шостому фігуранту, громадянину Болгарії Тихоміру Іванову Іванчеву, висунули звинувачення у нібито шпигунстві на користь Росії.

Він проживав у Ектоні на заході Лондона. Чоловіка взяли під варту, і він має постати перед Вестмінстерським магістратським судом у середу. 37-річного фігуранта заарештували 7 лютого в рамках поточного розслідування, яке очолює Антитерористичне командування Метрополитену.

Також зазначається, що його випустили під заставу, а у вівторок висунули звинувачення.

«Шостого підозрюваного було ідентифіковано та заарештовано в результаті розслідування, проведеного після попередніх п’яти арештів у цьому розслідуванні, і разом із Королівською прокуратурою висунуто звинувачення», - розповів Домінік Мерфі, який очолює відділ боротьби з тероризмом.

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Інші обвинувачені – троє чоловіків і дві жінки – звинувачуються в змові з метою збору інформації, яка була б корисною для ворога в період з серпня 2020 року по лютий 2023 року, і раніше з'являлися в Олд-Бейлі.

Це 46-річний Орлін Русев, 42-річний Бізер Джамбазов, 32-річна Катрін Іванова, 32-річний Іван Стоянов і 29-річна Ваня Габерова.

Очікується, що суд над ними триватиме чотири місяці. Він має розпочатися у жовтні.

Раніше повідомлялося, що помічник ультраправого німецького законодавця намагався зірвати берлінське постачання бойових танків в Україну. Ним виявився агент російської розвідки.