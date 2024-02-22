Як Росія отримує комплектуючі британських фірм: ЗМІ розкрили деталі

Товари переправляються до РФ з Киргизстану, експорт до якого зріс більш ніж на 1100%

Не дивлячись на санкції, країна-агресорка досі отримує обладнання від Британії та деяких європейських країн

Комплектуючі британських фірм потрапляють до країн Центральної Азії, таких як Киргизстан, Вірменія та Узбекистан, після чого находять до Росії. Про це повідомляє Sky News.

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Попри санкції, запроваджені після вторгнення Росії до України, деякі товари з Великобританії досі доходять до Москви. Це товари «подвійного призначення», які можуть використовуватися як у цивільних, так і військових цілях. Аналітики з'ясували, що інші європейські країни, насамперед Німеччина та Польща, також відправляють велику кількість обладнання до Росії через держави Кавказу та Центральної Азії.

«Вони явно отримують замовлення від російського поплічника, який перебуває в одній із цих країн Центральної Азії. З боку Західної Європи і особливо ЄС, я сказав би, це триває вже деякий час. На цей час це широко відомо в Брюсселі, і я думаю, що виникає ключове питання: чому нічого не робиться на центральному рівні ЄС, щоб зупинити це?», - сказав колишній головний економіст фінансової організації the IIF Робін Брукс.

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Видання зазначає, що експорт до Киргизстану зріс більш ніж на 1100% – товари звідти переправляються до Росії. Представник Sky News додав, що нещодавно оголошено про створення нового Управління з реалізації торгових санкцій для посилення контролю за дотриманням санкцій.

Нагадаємо, минулого року Росія імпортувала передові американські та європейські чіпи на суму понад $1 млрд. Це сталося попри запроваджені країнами Заходу санкції. При цьому компанії заявили, що повністю дотримуються санкційних вимог, припинили діяльність у Росії, коли вибухнула війна, і впровадили процеси та політику для контролю за дотриманням санкцій.

До слова, електроніка дає змогу отримати технологічну перевагу на полі бою. І Росія дуже просунулася в цьому. Китай став майже монополістом на російському ринку електроніки і далі постачає електронні комплектуючі.

Як повідомлялося, китайські компанії скуповують у США обладнання для виробництва чипів, попри ряд нових обмежень на експорт.