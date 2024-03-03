Італія збила безпілотник хуситів у Червоному морі

Корабель Caio Duilio, який допомагає захищати торговельні шляхи від повітряних атак єменських хуситів вчинив акт самооборони

У Червоному морі італійський військовий корабель Caio Duilio збив безпілотник, що наближався до судна. Про це повідомляє Reuters.

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У міноборони Італії зазначили, що корабель Caio Duilio, який допомагає захищати торговельні шляхи від повітряних атак єменських хуситів вчинив акт самооборони.

Безпілотник із характеристиками, подібними до тих, що вже використовувалися у попередніх атаках, перебував на відстані близько 6 км від італійського корабля та летів у його бік.

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Міністр оборони Італії Гвідо Кросетто заявив, що напади хуситів, які мають на меті продемонструвати солідарність із палестинським бойовим угрупуванням ХАМАС у війні проти Ізраїлю, є частиною стратегії гібридної війни проти деяких країн.

«Терористичні атаки хуситів є серйозним порушенням міжнародного права і нападом на безпеку морських перевезень, від яких залежить наша економіка», – сказав він.

Як повідомлялося, у Червоному морі затонуло атаковане єменськими хуситами судно «Рубимар». Це перший корабель, який пішов на дно після нападу хуситів.

Раніше хусити атакували ракетою у Червоному морі танкер під панамським прапором, який перевозив сиру нафту до Індії.

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Також повідомлялося, що Збройні сили США збили крилату ракету, яку єменські хусити випустили в бік Червоного моря. Ракета була збита есмінцем військово-морських сил США.

Нагадаємо, 29 січня хусити завдали ракетного удару по військовому кораблю США поблизу узбережжя Ємену.

Ракету було запущено по передовій опорній плавучій базі «Льюіс Пуллер» у Аденській затоці. Це судно надає логістичну підтримку американським військам у регіоні. Наразі невідомо, чи вдалося хуситам вразити судно.

У відповідь США і Велика Британія нанесли низку повітряних ударів по військових об’єктах бойовиків.