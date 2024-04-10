Ракетний удар по Одеському району: є загиблі та поранені

Одещина вчергове була під ударами балістичних ракет

Під час чергового обстрілу Росія вбила 10-річну дівчинку

Окупанти ввечері вдарили балістичними ракетами по Одеському району. Внаслідок атаки росіян загинуло четверо людей, в тому числі одна дитина – 10-річна дівчинка. Про це повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

За словами Кіпера, ще семеро людей зазнали поранень, один чоловік у важкому стані, йому ампутовано нижні кінцівки. Лікарі надають йому допомогу.

«Сьогодні у період з 18:00 до 18:30 Одещина вчергове була під ударами балістичних ракет, попередньо – «Іскандер-М», – зазначив очільник ОВА.

Також в Одеському районі пошкоджено транспортну інфраструктуру та вантажівки, що були поруч.

Зараз на місці ударів працюють всі відповідні служби.

Зазначимо, російські окупанти сьогодні цілий день тероризують Одесу, обстрілюючи її ракетами. Зокрема, на світанку окупанти вдарили по об'єктах критичної і транспортно-логістичної інфраструктури.

Також в Одесі внаслідок атаки було пошкоджено енергетичний об'єкт, приватний будинок і кілька автівок.

Як повідомлялося, у ніч на 10 квітня російські загарбники вдарили ракетами різних типів та ударними БпЛА типу Shahed. Ворог атакував 17-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда, двома крилатими ракетами «Іскандер-К» та однією балістичною ракетою «Іскандер-М» з окупованого Криму. Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

До слова, триває 777-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби зафіксовано 47 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав шість ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.