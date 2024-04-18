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Сирський провів важливу розмову з командувачем сил НАТО в Європі: подробиці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Сирський провів важливу розмову з командувачем сил НАТО в Європі: подробиці
Головнокомандувач ЗСУ Сирський поінформував Каволі про розвиток подій на фронті та нагальні потреби України
фото з відкритих джерел

Генерал-полковник подякував США та партнерам з НАТО за підтримку України

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський провів важливу розмову з Головою Європейського командування Збройних сил США та Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі генералом Крістофером Каволі. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«Поінформував про розвиток подій на фронті та нагальні потреби України, зокрема в сучасних засобах ППО, артилерії і боєприпасах, а також важкій бронетехніці», – повідомив Головнокомандувач ЗСУ.

Олександр Сирський зазначив, що вони обговорили посилення військово-технічної співпраці з США та іншими союзниками, зміцнення українських засобів протиповітряної оборони, поповнення боєприпасів. Обмінялися думками щодо тактичної ситуації на полі бою.

Генерал-полковник подякував США та партнерам з НАТО за підтримку України, особливо у сферах, які сьогодні найбільше впливають на посилення обороноздатності України.

«Розмова відбулася, як завжди, у дружній, конструктивній обстановці. Продовжуємо нашу співпрацю», – зауважив Сирський.

Нагадаємо, що раніше Олександр Сирський повідомив, що вище військове керівництво РФ доручило своїм загарбникам захопити Часів Яр Донецької області до 9 травня. Він підкреслив, що реалізації планів росіян заважає героїчна оборона бригад, які «буквально вгризлися в землю, стримуючи щоденні атаки ворога».

Теги: війна Україна НАТО Європа Олександр Сирський

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