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Перемога Путіна на виборах та продаж яхти Медведчука. Головне за 18 березня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Перемога Путіна на виборах та продаж яхти Медведчука. Головне за 18 березня
фото з відкритих джерел

Путін вчергове став президентом РФ

Перемога Путіна на виборах, АРМА виставила на продаж конфісковану яхту Медведчука, Сирський призначив нового речника Повітряних сил. «Главком» склав добірку новин 18 березня, щоб ви були в курсі головних подій:

АРМА виставила на продаж конфісковану яхту Медведчука

Вперше в історії України та практиці Агенство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про початок реалізації арештованого активу за кордоном. Найближчим часом збираються продати яхту екснардепа Віктора Медведчука Royal Romance.

Зазначається, що торги заплановані на 20 березня 2024 року і проходитимуть вони в прямому ефірі в Українському національному інформаційному агентстві «Укрінформ».

Міноборони запроваджує гнучку процедуру отримання офіцерського звання для медиків

8 квітня стартує нова група навчання мобілізованих медиків на курсах на присвоєння офіцерського звання у Військово-медичну академію ЗСУ за новим форматом навчання.

Згідно з розпорядженням командувача Медичних сил ЗСУ, усі медичні працівники, які не закінчували військову кафедру і, відповідно, не мають офіцерського звання, отримали можливість стати офіцером за більш гнучкою і швидкою процедурою.

Цивільні медики вперше отримають можливість отримати офіцерське звання не за 40 днів в стінах академії, а в змішаному форматі: теоретичну частину пройти онлайн, а практичну (18 днів) на очній формі.

Батько і син наводили російські ракети на Київ

Правоохоронці затримали сім’ю зрадників, які на замовлення ФСБ готували ракетні удари по Україні та хоронили останки загиблих окупантів під Києвом.

Завербовані батько і син готували ракетні удари РФ по столичному регіону. Зокрема вони «зливали» геолокації базування Сил оборони, у тому числі військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ. Також зловмисники передавали до ФСБ координати промислових цехів, де виробляли українські безпілотники.

За наведенням фігурантів загарбники планували здійснити прицільні ракетні удари по українських об’єктах. Однак Служба безпеки зірвала ворожі наміри. У результаті спецоперації на Київщині обох агентів було викрито, задокументовано їхні злочинні дії і затримано.

Перемога Путіна на виборах

Путін вчергове став президентом РФ. Після опрацювання 100% протоколів, якщо вірити даними Центрвиборчкому Росії, Путін набирає 87,28% голосів. Явка на виборах склала 77,44%.

Суперники диктатора разом набирають менше ніж 13% голосів: Микола Харитонов – 4,31%, Владислав Даванков – 3,85%, Леонід Слуцький – 3,20%.

Найбільше голосів виборців у процентному співвідношенні Путіну нарахували у Чечні – 98,99%. У Кемеровській області він отримав 95,73% голосів, у Туві – 95,37%, у Єврейській автономній області – 92,35%, у Саратовській області – 91,66%, у Бєлгородській області – 90,66%, в Адигеї – 90,18%, у Карачаєво-Черкесії – 90,07%. У Москві Путін, за офіційними даними, набрав 85,13%, у Московській області – 86,19%.

Сирський призначив нового речника Повітряних сил

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський затвердив кандидатуру нового речника Повітряних сил. Ним став майор Ілля Євлаш.

Ілля Євлаш проходив службу в командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби звʼязків з громадськістю. Очолював службу звʼязків з громадськістю угруповання сил і засобів оборони міста Київ та пресслужбу оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця». Речник східного угруповання військ.

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Теги: вибори в Росії путін війна Міноборони ЗСУ

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