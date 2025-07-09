Негода у Словаччині: Буревій зірвав дахи та повалив дерева (фото, відео)

Сильний буревій ввечері 7 липня на сході Словаччини завдав великих збитків у багатьох районах

Східну частину Словаччини 7 липня накрила потужна негода, що спричинила значні руйнування. У Пряшівському та Кошицькому краях було оголошено 25 надзвичайних ситуацій через сильний вітер та дощ, які завдали матеріальної шкоди майну мешканців, інфраструктурі та транспортним мережам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Aktuality.

Сильний буревій, що пронісся через Кошице на початку вечора, супроводжувався вітром швидкістю понад 90 км на годину. Він зривав дахи, ламав дерева просто на жвавих вулицях, а також спричинив масові відключення електроенергії.

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Через стихію навіть співаючий фонтан у самому серці Кошиць припинив свою роботу – у безпосередній близькості від нього впало дерево. Ще одне дерево повалилося на статую марафонця на площі Мирного марафону.

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фото: TASR

У Словаччині вітер буквально за мить зриває дахи багатоквартирних будинків pic.twitter.com/pzVh1JX7vP — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 9, 2025

На відеозаписі видно, як вітер буквально за мить зриває дахи багатоквартирних будинків у Гельниці.

Нагадаємо, через негоду кілька областей України лишились без світла. Зокрема, у Тернопільській області зафіксовано падіння дерев на проїжджій частині доріг.