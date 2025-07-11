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Сильний вітер повалив дерева на Вінниччині (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сильний вітер повалив дерева на Вінниччині (фото)
Рятувальники закликають людей під час вітряної погоди оминати старі розлогі дерева
фото: ДСНС Вінниччини

Під час даних подій ніхто з людей не постраждав

Минулої доби рятувальники шість разів виїжджали розкряжовувати повалені вітром дерева, які перешкоджали руху автотранспорту. Зокрема дерева падали у Немирові, Могилів-Подільську, а також на територіях Шпиківської, Немирівської, Уланівської та Літинської громадах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головне управління ДСНС України у Вінницькій області.

За даними рятувальників, під час даних подій ніхто з людей не постраждав.

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Сильний вітер повалив дерева на Вінниччині (фото) фото 3

ДСНС закликає людей під час вітряної погоди оминати старі розлогі дерева, лінії електропередач, великі рекламні щити та не паркувати поруч із ними свої автівки.

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Сильний вітер повалив дерева на Вінниччині (фото) фото 5

До слова, у четвер, 10 липня, центр України, зокрема Черкаська та Київська області, потерпав від негоди. Мешканці Черкащини діляться у соцмережах кадрами граду, який випав під час зливи. «Схоже, небесна канцелярія зовсім без настрою», – констатують жителі, публікуючи світлини з градом розміром з середнє яйце, який «утюжив» регіон. 

Також 10 липня на автодорозі Львів-Винники на BMW впало дерево. «Неповнолітню пасажирку автомобіля доставлено до лікарні – її оглядають медики. На місці працювали слідчі Львівського районного управління поліції №1, патрульні поліцейські та рятувальники», – йдеться в повідомленні Нацполіції.

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Теги: Вінниччина ДСНС негода

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