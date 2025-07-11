Сильний вітер повалив дерева на Вінниччині (фото)

Під час даних подій ніхто з людей не постраждав

Минулої доби рятувальники шість разів виїжджали розкряжовувати повалені вітром дерева, які перешкоджали руху автотранспорту. Зокрема дерева падали у Немирові, Могилів-Подільську, а також на територіях Шпиківської, Немирівської, Уланівської та Літинської громадах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головне управління ДСНС України у Вінницькій області.

За даними рятувальників, під час даних подій ніхто з людей не постраждав.

ДСНС закликає людей під час вітряної погоди оминати старі розлогі дерева, лінії електропередач, великі рекламні щити та не паркувати поруч із ними свої автівки.

До слова, у четвер, 10 липня, центр України, зокрема Черкаська та Київська області, потерпав від негоди. Мешканці Черкащини діляться у соцмережах кадрами граду, який випав під час зливи. «Схоже, небесна канцелярія зовсім без настрою», – констатують жителі, публікуючи світлини з градом розміром з середнє яйце, який «утюжив» регіон.

Також 10 липня на автодорозі Львів-Винники на BMW впало дерево. «Неповнолітню пасажирку автомобіля доставлено до лікарні – її оглядають медики. На місці працювали слідчі Львівського районного управління поліції №1, патрульні поліцейські та рятувальники», – йдеться в повідомленні Нацполіції.