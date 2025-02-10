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Частина поляків закликала депортувати українську волонтерку за її інтервʼю. Деталі скандалу

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Частина поляків закликала депортувати українську волонтерку за її інтервʼю. Деталі скандалу
Панченко отримала орден ІІІ ступеня за заслуги від президента України
фото з фейсбука Наталії Панченко

Сама активістка сказала, що її заяву перекрутили у польських ЗМІ

У Польщі спалахнув скандал навколо української активістки та однієї з організаторок варшавського Євромайдану Наталії Панченко. Це сталося через її висловлювання в її інтерв'ю для українського мовника.

Так, в етері «5 Каналу» Панченко сказала, що «розхитування ворожнечі між українцями і поляками є дуже небезпечним, особливо для Польщі». Вона пояснила, що це може призвести до сутичок, підпалів магазинів і будинків на території країни.

Заява українки викликало обурення серед поляків, передає Polsat News. Зокрема, експрем'єр-міністр Польщі Лешек Міллер закликав відправити Панченко на допит до Агентства внутрішньої безпеки Польщі, а опісля – депортувати. Він наголосив, що українка має розповісти, що вона знає про підготовку терактів у Польщі. Крім того, Панченко нібито мусить зізнатися, чи має якийсь зв'язок з особами, які хочуть зірвати вибори в країні.

Сама активістка сказала, що її заяву перекрутили у польських ЗМІ. Також вона допустила причетність російських спецслужб до виникнення резонансу навколо її слів. Мовляв, країна-агресорка навмисне напередодні річниці повномасштабного вторгнення хоче налаштувати союзників проти України, аби ті відмовили їй у допомозі.

Панченко наголосила, що ніколи не казала про те, що українці планують когось підпалювати чи здійснювати напади. Тому вона не бачить потреби виправдовуватися за слова, яких не казала.

Посольство України у Польщі також відреагувало на скандал, звернувши увагу на «поширення маніпулятивної й неправдивої інформації у публічному просторі Польщі щодо можливих насильницьких дій зі сторони українців, які проживають на території Республіки Польща, які приписують пані Наталії Панченко».

«Хочемо підкреслити, що пані Панченко є однією із найбільш активних лідерок української громади у Польщі, організовує допомогу воюючій Україні, постійно працює над розвитком дружніх українсько-польських відносин. Через це вона досить часто ставала об’єктом російської брехні та дезінформаційних кампаній. Розцінюємо цю провокацію як таку, що спрямована на погіршення українсько-польських відносин, зокрема на передодні 3-х роковин початку повномасштабної російської війни проти України», – йдеться у заяві.

У посольстві закликали «польських друзів не використовувати українську тематику для досягнення своїх цілей» у внутрішньополітичних процесах.

Нагадаємо, українці повертатимуться додому, коли працюватимуть зрозумілі закони, а держава будуватиме зі своїми громадянами довірливі стосунки. Наразі Україна припустилася помилок, зокрема із тимчасовим припиненням надання консульських послуг за кордоном чоловікам і наративами про ухилянтів, що призвело до отримання ними громадянства інших країн – переконує лідерка однієї з найвідоміших і впливових організацій українців Польщі «Євромайдан-Варшава» та голова фонду Stand with Ukraine Наталія Панченко у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України», «Главком» виступає інформаційним партнером проєкту.

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Теги: Польща Варшава Наталія Панченко Україна скандал держава допит українці вибори міністр українка

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