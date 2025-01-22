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Україна хоче поставити Путіна на коліна: Bild пояснив зміну стратегії війни

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Україна хоче поставити Путіна на коліна: Bild пояснив зміну стратегії війни
Путін може програти війну в Україні
фото із відкритих джерел

Bild: Україна систематично розширює свої можливості для завдання ударів в глибину

Україна хоче поставити Путіна на коліна за допомогою стратегії далекобійних ударів по критично важливих об'єктах Росії. Про це пише видання Bild.

З початку року українські збройні сили успішно вразили щонайменше 18 стратегічних об'єктів на території РФ, завдавши деяким з них серйозних пошкоджень. Серед них – найбільший російський торговий порт «Усть-Луга» під Санкт-Петербургом, завод крилатих ракет у Смоленську і військовий аеропорт у Казані. Щоб завдати удару, безпілотники ЗСУ дальнього радіусу дії подолали понад 1000 кілометрів кожен.

Україна атакує як військові об'єкти, так і критичну інфраструктуру, яка підтримує військову машину Путіна. Військовий експерт та колишній радник міністерства оборони Німеччини Ніко Ланге на Мюнхенській конференції з безпеки сказав Bild: «Україна систематично розширює свої можливості для завдання ударів в глибину і стає все кращою і кращою в цьому. Росія ледве може відбити ці атаки, що призводить до значного порушення російської військової логістики. Це має більше військового сенсу, ніж очікування на фронті початку російських «м'ясних штурмів».

У довгостроковій перспективі колишній високопосадовець міністерства оборони навіть очікує перелому у війні, якщо Україна зможе продовжувати свої дальні атаки на Росію. «Якщо Україна отримає більше західних засобів для нанесення ударів в глибину на свою підтримку, зокрема «Таурус», вона може нав'язати Росії інший спосіб ведення бойових дій і змінити баланс у цій війні», – вважає Ланге.

Нагадаємо, українські безпілотники вразили Смоленський завод, де Росія виготовляла літаки та авіаційні крилаті ракети Х-59. «Главком» розповідає детальніше про цей завод і про подробиці операції.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп заявив, що він розгляне можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії, оскільки війна в Україні наближається до третьої річниці. 

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Теги: росія війна завод військові Україна президент путін

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