Туск анонсував депортації іноземців з Польщі

Прем'єр наголосив, що кожен, хто відвідає Польщу та порушить закон, буде депортований

Польща почне систематичні депортації іноземців, які порушували закон. Про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск, повідомляє PAP.

«Я попросив міністра внутрішніх справ і адміністрації та міністра юстиції представити швидкий план негайного реагування на організовану та агресивну злочинність, вчинену іноземцями. Кожен, хто відвідає Польщу, скористається нашою гостинністю та брутально порушить закон, буде депортований з Польщі», – заявив глава уряду.

За словами Туска, ці рішення матимуть «практичний вимір» вже найближчими днями. Політик наголосив, що такі заходи зокрема запобігатимуть нелегальній міграції.

Глава польського уряду підкреслив, що Польща перебуває в особливій ситуації, зокрема через наплив мігрантів на кордоні Польщі з Білоруссю, інспірований Олександром Лукашенком і Володимиром Путіним. Також у цьому контексті Туск нагадав, що «Польща відкрила свої кордони та серця для 2 млн біженців з України».

«Якщо хтось у Європі думає, що Польща повинна взяти на себе інші тягарі, то незалежно від того, хто це говорить, я скажу, що Польща цього не виконуватиме. Кінець історії», – заявив прем'єр.

Нагадаємо, політична партія «Конфедерація» подала до Сейму законопроєкт, який пропонує скасувати право на безкоштовну медичну допомогу для українських біженців, які не сплачують страхові внески.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю Financial Times висловив думку, що завершення війни в Україні може призвести до зростання міжнародної злочинності. Зокрема, він висловив думку, що багато з українських військових, які повернуться з фронту «матимуть психічні проблеми». Дуда також провів паралель із розпадом СРСР у 1990-х, коли «зріс рівень організованої злочинності в Західній Європі, а також у США». Водночас Міністерство закордонних справ України не погоджується з припущенням президента Польщі.

До слова, у польському місті Колюшки (Лодзинське воєводство) розгорівся конфлікт через плани місцевого підприємця побудувати контейнерне містечко для працівників із Азербайджану та України.