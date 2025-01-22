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Деякі українці в Польщі можуть перестати отримувати популярну соцвиплату

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Деякі українці в Польщі можуть перестати отримувати популярну соцвиплату
Польща надає допомогу в розмірі 800 злотих на кожну дитину до досягнення нею 18-річного віку
фото з відкритих джерел

Поляки хочуть, аби допомогу від ZUS на дітей отримували лише ті українці, які працюють

Політична сила «Право та справедливість» подала до Сейму проєкт поправок до закону щодо обмеження програми Управління соціального страхування (ZUS), яка передбачає виплату у розмірі 800 злотих на кожну дитину. Про це повідомляє PAP.

Польські посадовці хочуть, аби допомогу від ZUS на дітей отримували лише ті українці, які працюють і сплачують податки.

Минулого тижня це питання порушив мер Варшави, кандидат у президенти від Громадянської коаліції Рафал Тшасковський. Він стверджує, що пропозиція позбавити безробітних українців права на виплату 800+ є проявом здорового глузду й буде вигідною для Польщі.

Пропозицію Тшасковського підтримав також віцепрем'єр, міністр оборони та глава Польської селянської партії Владислав Косіняк-Камиш.

 «Для мене особисто вона є максимально прийнятною. Поляки відкрили свої серця, свої домівки, ми допомагаємо, виплачуємо соціальні допомоги, даємо медицину, освіту в школах. Але ми також очікуємо, що це будуть не тільки витрати з державного бюджету з боку наших платників податків. [Має бути] внесок у польську економіку, внесок у всі ці витрати, які здійснює польська держава», – додав він.

Наразі допомогу в розмірі 800 злотих надають на кожну дитину до досягнення нею 18-річного віку, незалежно від доходу. Її виплачують як полякам, так і українцям. При цьому діти біженців зобов'язані ходити до польських шкіл. В іншому випадку виплати буде скасовано.

Нагадаємо, більшість українців, які наразі перебувають у Польщі, приїхали відносно нещодавно. Найбільша частка – 37% – оселилися в країні менш ніж пів року тому. Такі дані опублікували в аналітичному центрі міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

До слова, українці, які виїхали за кордон на початку повномасштабного вторгнення, все частіше вирішують повернутися додому. Як зауважив ексначальник Закарпатської ОВА, заступник керівника Офісу президента Віктор Микита, основними причинами цього є покращення умов праці та оплати, які тепер наближаються до європейських стандартів.

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Теги: соцвиплати Польща українці біженці діти гроші

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