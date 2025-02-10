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Українці масово виїздять із Польщі: куди вони прямують

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Українці масово виїздять із Польщі: куди вони прямують
Українці виїздять із Польщі у інші країни
фото із відкритих джерел

Однією з основних причин переїзду українських біженців з Польщі до Німеччини є вищий рівень заробітної плати

Останні дані Європейського статистичного бюро (Євростат) свідчать про суттєве збільшення міграційного потоку громадян України з Польщі до Німеччини. Німеччина наразі стала найбажанішим місцем для українських біженців у Європейському Союзі, випередивши Польщу більш ніж на 150 тис. осіб, пише inPoland.

Згідно зі звітом Євростату, на кінець 2024 року в Німеччині проживає понад 1,14 млн українських громадян, які отримали статус тимчасового захисту. Це становить 27,2% від загальної кількості таких статусів у Європейському Союзі. Водночас у Польщі кількість українських біженців знизилася до 983 880 осіб, тоді як у 2022 році цей показник перевищував 1,3 млн.

На третьому місці за кількістю прийнятих українців опинилася Чехія із показником у 379 тис. осіб. Загалом спостерігається тенденція до переміщення українців із країн Центрально-Східної Європи до Західної та Південної частини континенту.

Однією з основних причин переїзду українських біженців з Польщі до Німеччини є вищий рівень заробітної плати, соціальних виплат та якісніші медичні послуги роблять Німеччину привабливішою для біженців.

Освітні реформи, жорсткіші умови доступу до соціальних програм та економічні фактори у Польщі стали вирішальними чинниками для цієї міграційної хвилі. Для Європи це означає необхідність перегляду політики інтеграції та підтримки біженців у довгостроковій перспективі.

До слова, Польща почне систематичні депортації іноземців, які порушували закон. Про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск.

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Теги: Польща соціум закон українці Дональд Туск послуги біженці

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