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У Черкасах депутати проігнорували сесію облради. Голова ОВА оголосив про її недієздатність

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Черкасах депутати проігнорували сесію облради. Голова ОВА оголосив про її недієздатність
Так, на сесії мало пройти обговорення таких питань як: ліквідація комунального закладу МСЕК, залучення коштів для реконструкції обласного медзакладу
фото: Telegram / Ігор Табурець | Начальник Черкаської ОВА

«Є нагальні питання – немає депутатів у раді»

У Черкасах не відбулася позачергова сесія облради через брак кворуму. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. 

Так, на сесії мало пройти обговорення таких питань як: ліквідація комунального закладу МСЕК, залучення коштів для реконструкції обласного медзакладу, пошкодженого внаслідок російської атаки.

«Сесія не відбулась. Через брак кворуму. Мені така поведінка депутатів під час війни не зрозуміла. Сьогодні засвідчую недієздатність обласної ради. Війна не закінчилась, вибори не оголошені. Однак рада перейшла до роботи в політичній площині, забуваючи про конструктив. Є нагальні питання – немає депутатів у раді», – зазначив Табурець.

Голова ОВА побажав голові облради «плідної роботи», і подякував тим депутатам, які «виконали свій обов’язок». 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дорікнув народним депутатам, які замість роботи в парламенті обрали поїздку до Сполучених Штатів та участь у Молитовному сніданку. 

Глава держави дорікнув нардепам, які їздять в закордонні відрядження, а «не працюють на людей, які їх обрали».

«Авжеж це дуже важливо, коли половину парламенту України перебуває на Молитовному сніданку. Не в Херсоні, не на Харківщині, не в Запоріжжі, не в Сумах. Можна казати, яка курська операція, можна казати і постити свої пости про кількість жертв, але поїхати такою великою кількістю на Молитовний сніданок», – наголосив президент. «Главком» зібрав світлини нардепів, які поїхали до Америки.

Згодом спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував відрядження народних депутатів до США на молитовний сніданок. За його словами, усі вони поїхали за власний кошт.

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Теги: вибори війна Telegram президент Черкащина

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