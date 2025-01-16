Молдова ввела нові правила в’їзду до країни: деталі від прикордонників

ДПСУ зауважує, що у разі відсутності певного документа прикордонники Молдови відмовлятимуть у пропуску на територію своєї країни

Молдова внесла зміни до правил перетину кордону для іноземних водіїв. Відтепер вони зобов’язані мати при собі дійсні сертифікати технічного огляду транспортного засобу. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

«Зміни у правилах в’їзду до Республіки Молдова! У дію вступила норма, яка зобов’язує водіїв з собою мати діючі сертифікати технічного огляду транспортного засобу під час в’їзду на територію їхньої держави (вимога Правил дорожнього руху, затверджених Постановою Уряду РМ від 13.05.2009 №357)», – йдеться у повідомленні.

ДПСУ зауважує, що у разі відсутності цього документа прикордонники Молдови відмовлятимуть у пропуску транспортних засобів на територію своєї країни.

«Просимо громадян під час поїздки врахувати зазначенні зміни», – наголошують прикордонники.

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