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Молдова ввела нові правила в’їзду до країни: деталі від прикордонників

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Молдова ввела нові правила в’їзду до країни: деталі від прикордонників
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

ДПСУ зауважує, що у разі відсутності певного документа прикордонники Молдови відмовлятимуть у пропуску на територію своєї країни

Молдова внесла зміни до правил перетину кордону для іноземних водіїв. Відтепер вони зобов’язані мати при собі дійсні сертифікати технічного огляду транспортного засобу. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ). 

«Зміни у правилах в’їзду до Республіки Молдова! У дію вступила норма, яка зобов’язує водіїв з собою мати діючі сертифікати технічного огляду транспортного засобу під час в’їзду на територію їхньої держави (вимога Правил дорожнього руху, затверджених Постановою Уряду РМ від 13.05.2009 №357)», – йдеться у повідомленні.

ДПСУ зауважує, що у разі відсутності цього документа прикордонники Молдови відмовлятимуть у пропуску транспортних засобів на територію своєї країни.

«Просимо громадян під час поїздки врахувати зазначенні зміни», – наголошують прикордонники.

Нагадаємо, що українці з 5 червня 2024 року не можуть в'їхати до Ірландії без дійсного біометричного паспорта. При цьому безвізовий в'їзд для українців продовжує діяти, як раніше.

Також повідомлялося, що із 10 листопада 2024 року на території Європейського Союзу почне працювати нова IT-система EES (Entry-Exit System). Процедура в’їзду до країн блоку зміниться, зокрема, і для українців.

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Теги: Держприкордонслужба українці автомобіль рекорд Україна прикордонники

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