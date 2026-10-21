У ChatGPT з'явилися секретні чати: як їх захистити від сторонніх

На смартфонах заблоковані чати можна відкривати також через Face ID, Touch ID або розблокування пристрою

OpenAI запровадила в ChatGPT функцію Locked chats: вибрані розмови зникають зі звичайної історії та пошуку й відкриваються лише за чотиризначним PIN-кодом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис OpenAI.

Як заблокувати чат

Заблокована розмова пропадає зі звичайної історії, закріплених чатів і пошуку, але лишається в обліковому записі. Видаляти листування не потрібно.

Щоб заблокувати розмову, потрібно відкрити її меню (три крапки), вибрати опцію Lock chat і підтвердити вибір. Під час першого блокування ChatGPT запропонує створити чотиризначний PIN-код акаунта. Знайти захищені чати можна в розділі Locked chats меню Projects. Вони не відображаються серед звичайних розмов, а для доступу потрібна додаткова перевірка.

Функція доступна на тарифах Free, Go, Plus, Pro, Business, Enterprise та Edu. Її можна використовувати у вебверсії, застосунках для iOS і Android, а також у новому настільному застосунку ChatGPT для macOS і Windows. OpenAI відкриває її поступово, тому опція може з'явитися не в усіх акаунтах одночасно.

Що відбувається з пам'яттю ChatGPT

Для заблокованих чатів діють окремі правила щодо пам'яті. Нові повідомлення з них не потрапляють у звичайну пам'ять ChatGPT, але можуть використовуватися в інших заблокованих чатах. Водночас такий чат може враховувати відомості, які сервіс запам'ятав раніше.

Якщо згодом зняти блокування, вся розмова може потрапити у звичайну пам'ять – залежно від налаштувань акаунта й правил організації. Блокування не стирає і того, що ChatGPT запам'ятав до цього, тому керування пам'яттю в налаштуваннях воно не замінює.

Що варто знати про PIN-код і обмеження

У довідці OpenAI згадано кілька важливих застережень:

скидання забутого PIN-коду остаточно видаляє всі заблоковані чати, пов'язані з ними спогади та захищені файли, а підтримка OpenAI не зможе їх відновити;

на смартфонах доступ закривається автоматично приблизно за хвилину після виходу з чату, а у вебверсії – після оновлення сторінки чи закриття вкладки;

заблокований чат не можна закріпити, архівувати, перенести чи поділитися ним, а пошуку по всіх заблокованих розмовах немає;

заблокувати не вдасться тимчасові, групові й архівні чати.

Чи гарантують заблоковані чати повну приватність

OpenAI наголошує, що функція лише обмежує доступ до розмов в інтерфейсі, але не створює окремого сховища з наскрізним шифруванням. Вона також не змінює термінів зберігання даних і налаштування використання розмов для вдосконалення моделей.

Адміністратори робочих просторів не можуть розблокувати чати чи скинути PIN-код користувача. Проте в корпоративних тарифах Enterprise та Edu заблоковані розмови все одно потрапляють до журналів, доступних через Compliance Platform компанії. Раніше глава OpenAI Сем Альтман також попереджав, що розмови з ChatGPT мають слабший правовий захист, ніж бесіди з лікарем чи юристом, і за рішенням суду переписку можуть надати.

Тож заблоковані чати допоможуть сховати чутливе листування, коли ви показуєте екран або користуєтеся спільним пристроєм, але не є абсолютною гарантією конфіденційності.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року OpenAI почала пілотувати групові чати в ChatGPT: такі розмови відокремлені від приватних, а особисті спогади чатбота не передаються іншим учасникам.