ChatGPT більше не даватиме медичні та юридичні поради

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
ChatGPT більше не даватиме медичні та юридичні поради
OpenAI оновила правила використання ChatGPT
фото з відкритих джерел

ChatGPT надаватиме лише загальну довідкову інформацію і спрямовуватиме до відповідних фахівців – лікарів, юристів чи консультантів

Компанія OpenAI внесла зміни до своїх Правил використання, щоб зробити роботу ChatGPT та інших інструментів штучного інтелекту безпечнішою та відповідальнішою, передає «Главком».

Згідно з новими положеннями, ChatGPT більше не надаватиме персоналізованих порад у медичній чи юридичній сферах, навіть на прохання користувачів. Натомість система надаватиме лише загальну довідкову інформацію і спрямовуватиме до відповідних фахівців – лікарів, юристів чи консультантів.

Крім того, OpenAI заборонила використання своїх моделей для аналізу медичних знімків, щоб уникнути помилкових діагнозів і зменшити ризики для здоров’я користувачів.

У компанії пояснили, що метою оновлення є забезпечення безпечного та відповідального використання штучного інтелекту. OpenAI прагне зберегти баланс між розвитком інноваційних технологій і захистом прав та безпеки людей, які користуються її продуктами.

Як повідомлялося, згідно з новим аналізом від фірми Apptopia, що займається аналізом мобільних додатків, зростання мобільного застосунку ChatGPT, ймовірно, досягло свого піка. Аналіз глобальних тенденцій завантажень та щоденної активності користувачів (DAU) свідчить про сповільнення темпів зростання нових користувачів після квітня 2025 року. 

До слова, молоді, яка мріє про високооплачувану кар'єру у сфері технологій, варто зосередитись на освоєнні інструментів штучного інтелекту, особливо тих, які допомагають створювати та оптимізувати програмний код. Таку думку висловив мільярдер, співзасновник Scale AI Олександр Ван.

Нагадаємо, в новій версії ChatGPT з'явиться контент для дорослих. Про це повідомив в соцмережі Х генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

«Ми зробили ChatGPT досить обмеженим, щоб бути впевненими, що обережно ставимося до питань психічного здоров'я. Ми розуміємо, що це зробило його менш корисним/приємним для багатьох користувачів, які не мали проблем із психічним здоров'ям, але, зважаючи на серйозність питання, ми хотіли зробити все правильно. Тепер, коли нам вдалося пом'якшити серйозні проблеми із психічним здоров'ям і ми маємо нові інструменти, ми зможемо безпечно послабити обмеження в більшості випадків», – йдеться у дописі.

