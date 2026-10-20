ШІ може принести більше шкоди, ніж користі: про що попередив МВФ

Керівниця фонду закликала поєднати саморегулювання технологічної індустрії з державним наглядом

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва застерегла, що ризики штучного інтелекту можуть перевищити його можливості, якщо в розвитку технології не буде запобіжників та етичних правил. Про це «Главком» повідомляє з посиланням на Reuters.

За словами Георгієвої, стрімкий розвиток технологій потребує правил, які допоможуть зменшити потенційну шкоду. Вона виступила за те, щоб запобіжники створювали спільно: і технологічні компанії, які саморегулюються, і держави.

Керівниця МВФ порівняла ситуацію з перегонами болідів Формули-1, які розвивають велику швидкість. За її словами, небезпечно дозволяти технологіям рухатися вперед без належних бар'єрів безпеки.

Що кажуть у технологічній індустрії

Співзасновник компанії Anthropic Джек Кларк підтримав запровадження стандартів для штучного інтелекту та незалежного тестування технологій. Він також висловився за регулювання, яке не обмежуватиметься добровільними зобов'язаннями самих компаній. Такий підхід передбачає перевірку систем і чіткі вимоги до їхньої безпеки, причому без зупинки розвитку.

У міністерстві фінансів США натомість вважають, що міжнародні фінансові інституції мають більше говорити про переваги цієї технології. Представниця відомства Ерін Браун заявила, що МВФ, на її думку, надто зосереджений на загрозах і мав би активніше розповідати про можливості, які вона відкриває.

Усі учасники дискусії визнають, що технологія потребує уваги, але розставляють акценти по-різному. Одні наголошують на запобіганні небезпекам, інші – на збереженні потенційних вигод від інновацій.

Які ризики пов'язують із технологією

Штучний інтелект дедалі активніше застосовують у бізнесі, фінансах, медицині та інших сферах. Він може підвищувати продуктивність і прискорювати виконання завдань, проте його поширення порушує питання безпеки, відповідальності розробників і впливу на ринок праці.

МВФ і раніше попереджав, що ця технологія може посилити нерівність і змінити структуру зайнятості. У січні 2024 року Георгієва також говорила про загрозу для робочих місць і про розрив між різними групами працівників.

Нагадаємо, «Главком» уже розповідав про ризики штучного інтелекту, на які звертала увагу очільниця МВФ. Також ми писали про оцінку МВФ щодо впливу інвестиційного буму навколо штучного інтелекту на світову економіку.