Головна Техно HiTech
search button user button menu button

ШІ може принести більше шкоди, ніж користі: про що попередив МВФ

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
ШІ може принести більше шкоди, ніж користі: про що попередив МВФ
Поширення штучного інтелекту порушує питання безпеки, відповідальності розробників і впливу на ринок праці
фото з відкритих джерел, Вікіпедія

Керівниця фонду закликала поєднати саморегулювання технологічної індустрії з державним наглядом

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва застерегла, що ризики штучного інтелекту можуть перевищити його можливості, якщо в розвитку технології не буде запобіжників та етичних правил. Про це «Главком» повідомляє з посиланням на Reuters.

За словами Георгієвої, стрімкий розвиток технологій потребує правил, які допоможуть зменшити потенційну шкоду. Вона виступила за те, щоб запобіжники створювали спільно: і технологічні компанії, які саморегулюються, і держави.

Керівниця МВФ порівняла ситуацію з перегонами болідів Формули-1, які розвивають велику швидкість. За її словами, небезпечно дозволяти технологіям рухатися вперед без належних бар'єрів безпеки.

Що кажуть у технологічній індустрії

Співзасновник компанії Anthropic Джек Кларк підтримав запровадження стандартів для штучного інтелекту та незалежного тестування технологій. Він також висловився за регулювання, яке не обмежуватиметься добровільними зобов'язаннями самих компаній. Такий підхід передбачає перевірку систем і чіткі вимоги до їхньої безпеки, причому без зупинки розвитку.

У міністерстві фінансів США натомість вважають, що міжнародні фінансові інституції мають більше говорити про переваги цієї технології. Представниця відомства Ерін Браун заявила, що МВФ, на її думку, надто зосереджений на загрозах і мав би активніше розповідати про можливості, які вона відкриває.

Усі учасники дискусії визнають, що технологія потребує уваги, але розставляють акценти по-різному. Одні наголошують на запобіганні небезпекам, інші – на збереженні потенційних вигод від інновацій.

Які ризики пов'язують із технологією

Штучний інтелект дедалі активніше застосовують у бізнесі, фінансах, медицині та інших сферах. Він може підвищувати продуктивність і прискорювати виконання завдань, проте його поширення порушує питання безпеки, відповідальності розробників і впливу на ринок праці.

МВФ і раніше попереджав, що ця технологія може посилити нерівність і змінити структуру зайнятості. У січні 2024 року Георгієва також говорила про загрозу для робочих місць і про розрив між різними групами працівників.

Нагадаємо, «Главком» уже розповідав про ризики штучного інтелекту, на які звертала увагу очільниця МВФ. Також ми писали про оцінку МВФ щодо впливу інвестиційного буму навколо штучного інтелекту на світову економіку.

Читайте також:

Теги: робота МВФ технології ринок штучний інтелект

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Літак Путіна завис над Москвою: як Україна випробовує нову тактику дронової війни
Літак Путіна завис над Москвою: як Україна випробовує нову тактику дронової війни
16 жовтня, 16:28
Серед позивачів є користувачі, які платять за доступ до провідних ШІ-сервісів
Користувачі ШІ-сервісів подали до суду на провідні технологічні компанії: подробиці
21 вересня, 10:11
Анна Корнієнко готується до презентації свого проєкту у США
16-річна сум'янка створила ШІ-програму для виготовлення протезів
23 вересня, 10:42
Павло Зібров та MamaRika представили кліпи, створенні за допомогою ШІ
Головні музичні прем'єри тижня. Українські зірки підкорили мережу кліпами-ШІ (відео)
2 жовтня, 14:54
Астрологічний прогноз на 11 жовтня 2026 року
Близнюкам – звузити коло планів, Козерогам – не тиснути на близьких: найавторитетніший гороскоп на 11 жовтня 2026 року
10 жовтня, 15:00
Астрологічний прогноз на 12–18 жовтня 2026 року
Рішення, які потребують витримки: найавторитетніший гороскоп на 12–18 жовтня 2026 року
11 жовтня, 19:00
Корецький наголосив, що підтримка депутатів важлива для збереження фінансової стійкості країни
Корецький повідомив про перші рішення Ради для виконання вимог МВФ
15 жовтня, 13:47
Антон Сілуанов представляв Росію на зустрічі в Бангкоку
Делегати низки країн влаштували бойкот російському міністру на засіданні МВФ
18 жовтня, 10:47
Український газ може приносити державі більше податкових надходжень завдяки експорту
Європейська ціна на частково експортований газ збільшить платежі до українського бюджету – експерт
Вчора, 18:44

HiTech

ШІ може принести більше шкоди, ніж користі: про що попередив МВФ
ШІ може принести більше шкоди, ніж користі: про що попередив МВФ
Росія може вивести з ладу супутник, який надає Україні розвіддані
Росія може вивести з ладу супутник, який надає Україні розвіддані
Українські військові вперше евакуювали пораненого з фронту повітряним дроном (відео)
Українські військові вперше евакуювали пораненого з фронту повітряним дроном (відео)
Маск пообіцяв подарувати дітям США акції SpaceX на $10 млрд
Маск пообіцяв подарувати дітям США акції SpaceX на $10 млрд
Хакери отримали можливість користуватися платним сервісами ШІ за чужий рахунок
Хакери отримали можливість користуватися платним сервісами ШІ за чужий рахунок
Що трапилось в Санкт-Петербурзі в ніч на 18 жовтня. Російський ШІ здивував відповіддю
Що трапилось в Санкт-Петербурзі в ніч на 18 жовтня. Російський ШІ здивував відповіддю

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
99K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
84K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
80K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді

Новини

Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua