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    Економіка та фінанси

    Громади отримають компенсацію за розміщення переселенців: як це зробити

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    Громади мінімум десяти областей України отримають конкретні гроші від центральної влади - Громади отримають компенсацію за розміщення переселенців: як це зробити
    Громади мінімум десяти областей України отримають конкретні гроші від центральної влади

    Держава компенсує громадам витрати на компослуги при розміщенні переселенців

    Уряд відшкодує комунальні витрати бюджетам громад, які безкоштовно прийматимуть переселенців. Відповідну постанову Кабінет міністрів України ухвалив 11 березня 2022 року. Про це повідомила нардепка від «Слуги народу», представниця уряду у Верховній Раді Олена Шуляк на своїй сторінці у Facebook.

    Таким чином держава зменшить бюджетне навантаження на місцеву владу.

    «За попередньою оцінкою, громади мінімум десяти областей України отримають конкретні гроші від центральної влади, щоб переселенці були забезпечені усім», – наголосив президент України Володимир Зеленський.

    Як громади зможуть отримати таку компенсацію

    Нагадаємо, ЄС виділив перший транш допомоги українським біженцям.

    Від початку російської агресії проти України близько 1,7 млн українців виїхали до сусідніх країн. Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

    Зазначається, що найбільше серед біженців жінок і дітей.

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    Теги: Росія переселенці війна гроші Україна уряд біженці #stoprussia
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    Громади отримають компенсацію за розміщення переселенців: як це зробити