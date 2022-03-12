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    Економіка та фінанси

    Уряд заборонив експорт низки соціально-важливих продуктів

    Шмигаль повідомив про заборону на експорт низки соціально-важливих продуктів - Уряд заборонив експорт низки соціально-важливих продуктів
    Шмигаль повідомив про заборону на експорт низки соціально-важливих продуктів
    фото: kmu.gov.ua

    Україна забезпечена основними продуктами харчування на найближчі місяці, запевнив Шмигаль

    Уряд на час воєнного стану заборонив або обмежив експорт критично важливих для продовольчої безпеки товарів. Мова про пшеницю, гречку, м'ясо, яйця, олію, цукор тощо. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму відеозверненні.

    «Наразі баланси свідчать, що Україна забезпечена основними продуктами харчування на найближчі місяці. Але ми маємо думати і про майбутнє. Тому Уряд впроваджує план підтримки посівної кампанії, яка має вже невдовзі стартувати там, де це можливо», – повідомив Шмигаль.

    Він зазначив, що сьогодні вже затвердили рішення, яким держава компенсуватиме відсотки за кредитами на покриття будь-яких витрат, пов’язаних зі здійсненням сільськогосподарської діяльності.

    «Також аграріям будуть надаватись державні гарантії на 80% суми залучених ними кредитів. Це дозволить нашим фермерам отримати кошти на проведення посівної та бути впевненими, що у разі втрати врожаю вони не збанкрутують», – підкреслив прем’єр-міністр.

    Нагадаємо, санкції проти Росії, яка розв’язала жахливу війну в Україні, повністю знищать економіку окупаційної країни. Наразі готується новий пакет санкцій ЄС.

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    Теги: ЄС експорт Україна уряд харчування Денис Шмигаль
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    Уряд заборонив експорт низки соціально-важливих продуктів