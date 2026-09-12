Лавров відкинув зупинку війни для переговорів з Україною

Запрошення Зеленського до Москви в Кремлі назвали «жестом доброї волі»

Росія не зупинятиме бойові дії проти України на час можливих переговорів. Про таку позицію заявив глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

«Ми, як і раніше, готові до переговорів, але на період переговорів спеціальну військову операцію зупиняти не будемо», – сказав він журналістам на саміті БРІКС у Нью-Делі.

Окремо Лавров назвав запрошення Володимира Зеленського приїхати до Москви «величезним жестом доброї волі» з боку Росії.

Нагадаємо, раніше Зеленський фактично запропонував главі Кремля провести особисту зустріч під час саміту «Групи двадцяти» у грудні 2026 року. Проте, за словами помічника Путіна Юрія Ушакова, можливість поїздки Путіна на саміт G20 у Маямі ще навіть не обговорювалася.

Наприкінці серпня директор ЦРУ Джон Реткліфф запропонував організувати тристоронній саміт за участі Володимира Зеленського, Дональда Трампа та Володимира Путіна. За даними Axios, цю ідею він озвучив під час візиту до Москви. Україна раніше підтримувала проведення такої зустрічі, натомість Росія цю ідею відхиляла.

Згодом речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Зеленського, Трампа та Путіна нібито може відбутися лише для фіксації вже напрацьованих підсумкових домовленостей.

Раніше Кремль неодноразово пропонував Володимиру Зеленському зустрітися з Путіним саме в Москві. Українська сторона відкидала російську столицю як можливе місце переговорів. Зеленський також заявляв, що зустріч має відбутися в нейтральній Європі, та називав серед прийнятних варіантів Швейцарію, Австрію і Туреччину. Водночас глава держави запрошував Путіна приїхати до Києва, якщо той справді готовий до особистої зустрічі.