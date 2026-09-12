Головна Країна Політика
search button user button menu button

Лавров відкинув зупинку війни для переговорів з Україною

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Лавров відкинув зупинку війни для переговорів з Україною
Лавров у Нью-Делі
фото з відкритих джерел

Запрошення Зеленського до Москви в Кремлі назвали «жестом доброї волі»

Росія не зупинятиме бойові дії проти України на час можливих переговорів. Про таку позицію заявив глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

«Ми, як і раніше, готові до переговорів, але на період переговорів спеціальну військову операцію зупиняти не будемо», – сказав він журналістам на саміті БРІКС у Нью-Делі.

Окремо Лавров назвав запрошення Володимира Зеленського приїхати до Москви «величезним жестом доброї волі» з боку Росії.

Нагадаємо, раніше Зеленський фактично запропонував главі Кремля провести особисту зустріч під час саміту «Групи двадцяти» у грудні 2026 року. Проте, за словами помічника Путіна Юрія Ушакова, можливість поїздки Путіна на саміт G20 у Маямі ще навіть не обговорювалася.

Наприкінці серпня директор ЦРУ Джон Реткліфф запропонував організувати тристоронній саміт за участі Володимира Зеленського, Дональда Трампа та Володимира Путіна. За даними Axios, цю ідею він озвучив під час візиту до Москви. Україна раніше підтримувала проведення такої зустрічі, натомість Росія цю ідею відхиляла.

Згодом речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Зеленського, Трампа та Путіна нібито може відбутися лише для фіксації вже напрацьованих підсумкових домовленостей.

Раніше Кремль неодноразово пропонував Володимиру Зеленському зустрітися з Путіним саме в Москві. Українська сторона відкидала російську столицю як можливе місце переговорів. Зеленський також заявляв, що зустріч має відбутися в нейтральній Європі, та називав серед прийнятних варіантів Швейцарію, Австрію і Туреччину. Водночас глава держави запрошував Путіна приїхати до Києва, якщо той справді готовий до особистої зустрічі.

Читайте також:

Теги: росія саміт Сергій Лавров Україна БРІКС Дмитро Пєсков запрошення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Системні зміни потребують часу
Як зберегти український бізнес
24 серпня, 18:38
Путін надає перевагу тривалому перебуванню в бункерах
Путін вчетверте з 2022 року збільшив штат своїх охоронців
1 вересня, 00:59
Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
20 серпня, 15:15
Втрати ворога станом на 25 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 25 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
25 серпня, 06:58
Російський підполковник загинув у власному авто
Авто підполковника вибухнуло в Петербурзі (фото, відео)
27 серпня, 12:06
Сироїд також розкритикувала підхід ГРД до оцінювання суддів
Авторка ідеї Громадської ради доброчесності закликала ліквідувати всі громадські ради
9 вересня, 19:14
Водночас речник Путіна повторив тезу Кремля про нібито готовність Росії до мирного врегулювання війни
Кремль відреагував на пропозицію України стосовно енергетичного перемир’я
10 вересня, 18:22
Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні
Синоптики попередили про сильні дощі у дев'яти областях України
11 вересня, 13:32
Путін вирішив поговорити з Моді про війну проти України
Кремль розкрив одну з тем майбутньої розмови Путіна та Моді
11 вересня, 12:49

Політика

Пінчук заявив про унікальний шанс посадити РФ за стіл переговорів
Пінчук заявив про унікальний шанс посадити РФ за стіл переговорів
Конференція YES-2026. Мільярдер Пінчук пояснив, чому Путін так затято прагне захопити Україну
Конференція YES-2026. Мільярдер Пінчук пояснив, чому Путін так затято прагне захопити Україну
«Терористів потрібно зупинити». Мільярдер Пінчук звернувся до американських партнерів на конференції YES-2026
«Терористів потрібно зупинити». Мільярдер Пінчук звернувся до американських партнерів на конференції YES-2026
Лавров відкинув зупинку війни для переговорів з Україною
Лавров відкинув зупинку війни для переговорів з Україною
Скандал в Умані. Нардеп Яценко лякає «довготривалим Майданом»
Скандал в Умані. Нардеп Яценко лякає «довготривалим Майданом»
Переворот в Умані. Нардеп Яценко кличе своїх опонентів на поліграф
Переворот в Умані. Нардеп Яценко кличе своїх опонентів на поліграф

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 вересня 2026
94K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
80K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
59K
Фігурант плівок НАБУ, 42-річний прокурор Кропива через суди призначив собі пенсію
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
11 вересня, 14:41
Партія Ердогана закликала відновити переговори між Україною та РФ у Стамбулі
11 вересня, 13:58
Туск анонсував розробку польського аналога Starlink
11 вересня, 13:38

Прес-релізи

Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга
Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга
12 вересня, 14:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua