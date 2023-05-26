Окупанти вдарили по медзакладу у Дніпрі. З'явилися перші кадри (відео)
Внаслідок ракетної атаки є постраждалі
26 травня російські загарбники завдали ракетного удару по Дніпру. Окупанти поцілили по місцевому медзакладу, в якому перебували люди. Жахливе відео з медзакладу опублікували користувачі соціальних мереж.
На відео рятувальники витягли з-під уламків зкривавленого чоловіка. Також помітні численні руйнування будівлі.
Голова місцевої ОВА Сергій Лисак закликав довіряти лише обласній військовій адміністрації та не поширювати фейки.
«Єдине офіційне джерело інформації – обласна військова адміністрація. Не розповсюджуйте зайвого. Не поширюйте фейки», – додав голова ОВА.
Нагадаємо, близько 3-ї години ночі в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога, яка тривала понад дві години. Під час тривоги в Києві пролунала серія гучних вибухів.
За даними КМВА, атака була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, ймовірно, крилатими ракетами типу Х-101/555. Падіння уламків збитих ракет і пошкодження внаслідок цього зафіксовано в Оболонському та Шевченківському районах Києва.
Також внаслідок ракетної атаки виникли пожежі та є пошкодження у Дніпрі.
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