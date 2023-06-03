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За добу «мінус» пів тисячі окупантів і багато озброєння: свіжі дані про втрати РФ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
За добу «мінус» пів тисячі окупантів і багато озброєння: свіжі дані про втрати РФ
За добу знищено майже 30 ворожих безпілотників
фото: Генштаб ЗСУ

За 15 місяців війни Росія втратила майже 210 тис. своїх вояків

За минулу добу українські захисники знищили понад пів тисячі російських окупантів. Від початку повномасштабної війни ліквідовано близько 209470 загарбників. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил Україні вранці 3 червня.

Крім того, минулої доби ЗСУ завдали окупантам серйозних втрат в озброєнні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 3 червня 2023 року орієнтовно склали:

  • танків ‒ 3829 (за добу +10) одиниць,
  • бойових броньованих машин ‒ 7502 (+12) од.,
  • артилерійських систем – 3533 (+32) од.,
  • РСЗВ – 582 (+7) од.,
  • засоби ППО ‒ 342 (+7) од.,
  • літаків – 313 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 298 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3165 (+28) од.,
  • крилатих ракет ‒ 1132 (+15) од.,
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6289 (+22) од.,
  • спеціальної техніки ‒ 475 (+10) од.

Дані уточнюються.

За добу «мінус» пів тисячі окупантів і багато озброєння: свіжі дані про втрати РФ фото 1

Нагадаємо, триває 465-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну та застосовувати тактику терору щодо населення України.

Минулої доби противник завдав 67 авіаційних та 17 ракетних ударів, здійснив 91 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Протягом минулої доби нашими захисниками було знищено 15 крилатих ракет та 17 ударних БпЛА противника типу «Шахед-136».

Теги: війна окупанти втрати росія ЗСУ

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