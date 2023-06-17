Після підриву ГЕС росіяни вже просять повернутися до загальновизнаних кордонів – ISW

Чиновники РФ підписали відкритий лист із закликом до російських військових сил

Низка російських чиновників закликає окупаційні війська повернутися до загальновизнаних кордонів РФ через екологічну кризу, спричинену підривом Каховської ГЕС у Херсонській області. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

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Як повідомили аналітики, представники муніципальної влади Москви та Санкт-Петербурга, а також Московської та Ленінградської областей РФ підписали відкритий лист із закликом до російських сил. У ньому чиновники наголосили, що руйнування Каховської ГЕС вплине на екосистему планети, питання охорони здоров'я та економіки на багато десятиліть.

Також у листі йшлося про те, що дії російського диктатора Володимира Путіна з початку повномасштабного вторгнення в Україну призвели до «невстановлених катастрофічних подій».

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При цьому автори листа не вказують на продовження російських військових операцій в Україні як на причину для виведення російських сил.

За оцінками ISW, російські офіційні особи, не пов'язані з Кремлем, можливо, використовують суспільну стурбованість екологічною та гуманітарною ситуацією, пов'язаною з руйнуванням греблі ГЕС, щоб висловити незгоду з війною проти України, не критикуючи безпосередньо самі військові дії.

«Кремль широко створив умови для придушення антивоєнного інакомислення. Росіяни, які дотримуються антивоєнних настроїв, можуть використовувати руйнування ГЕС для вираження своєї незгоди з війною в дуже обмеженій формі», – пишуть аналітики.

мапа боїв: ISW

Інші висновки ISW

16 червня Збройні сили України продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту і досягли успіхів.

15-16 червня окупанти обстріляли Київ та Кривий Ріг крилатими ракетами та дронами-камікадзе.

Глави семи африканських країн зустрілися з президентом Володимиром Зеленським 16 червня у Києві в межах спільної миротворчої місії.

Кремль заявив, що Росія розпочала передачу тактичних ядерних боєголовок до Білорусі відповідно до раніше оголошених планів.

Росіяни провели обмежені наземні атаки на лінії Сватове – Кремінна.

Російські та українські війська провели наземні атаки в районі Бахмута та на лінії Авдіївка – Донецьк.

ЗСУ продовжили наземні атаки в районі Вугледару.

Українські захисники продовжили контрнаступальні дії поблизу адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей і досягли успіхів на цій ділянці.

Міноборони РФ намагається стимулювати в грошах знищення української військової техніки, що, ймовірно, підтримає поточні зусилля з вербування.

Російська та окупаційна влада намагається зміцнити російські наземні лінії зв'язку між РФ та окупованою територією в Україні.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.

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Раніше повідомлялося, що Україна починає підраховувати збитки від підриву росіянами дамби Каховської ГЕС: за попередніми даними, сума збитків, завданих довкіллю, вже перевищила $1,5 млрд. Знищення ГЕС також вплине на аграрний сектор – його втрати можуть становити до $10 млрд у найближчі п'ять років. А збитки від загибелі тварин можуть сягнути понад 883 млн грн.