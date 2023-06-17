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Після підриву ГЕС росіяни вже просять повернутися до загальновизнаних кордонів – ISW

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Після підриву ГЕС росіяни вже просять повернутися до загальновизнаних кордонів – ISW
Російські чиновники визнають, що дії Путіна призвели до катастрофічних наслідків
фото: Maxar Technologies

Чиновники РФ підписали відкритий лист із закликом до російських військових сил

Низка російських чиновників закликає окупаційні війська повернутися до загальновизнаних кордонів РФ через екологічну кризу, спричинену підривом Каховської ГЕС у Херсонській області. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомили аналітики, представники муніципальної влади Москви та Санкт-Петербурга, а також Московської та Ленінградської областей РФ підписали відкритий лист із закликом до російських сил. У ньому чиновники наголосили, що руйнування Каховської ГЕС вплине на екосистему планети, питання охорони здоров'я та економіки на багато десятиліть.

Також у листі йшлося про те, що дії російського диктатора Володимира Путіна з  початку повномасштабного вторгнення в Україну призвели до «невстановлених катастрофічних подій».

При цьому автори листа не вказують на продовження російських військових операцій в Україні як на причину для виведення російських сил.

За оцінками ISW, російські офіційні особи, не пов'язані з Кремлем, можливо, використовують суспільну стурбованість екологічною та гуманітарною ситуацією, пов'язаною з руйнуванням греблі ГЕС, щоб висловити незгоду з війною проти України, не критикуючи безпосередньо самі військові дії.

«Кремль широко створив умови для придушення антивоєнного інакомислення. Росіяни, які дотримуються антивоєнних настроїв, можуть використовувати руйнування ГЕС для вираження своєї незгоди з війною в дуже обмеженій формі», – пишуть аналітики.

Після підриву ГЕС росіяни вже просять повернутися до загальновизнаних кордонів – ISW фото 1
мапа боїв: ISW

Інші висновки ISW

  • 16 червня Збройні сили України продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту і досягли успіхів.
  • 15-16 червня окупанти обстріляли Київ та Кривий Ріг крилатими ракетами та дронами-камікадзе.
  • Глави семи африканських країн зустрілися з президентом Володимиром Зеленським 16 червня у Києві в межах спільної миротворчої місії.
  • Кремль заявив, що Росія розпочала передачу тактичних ядерних боєголовок до Білорусі відповідно до раніше оголошених планів.
  • Росіяни провели обмежені наземні атаки на лінії Сватове – Кремінна.
  • Російські та українські війська провели наземні атаки в районі Бахмута та на лінії Авдіївка – Донецьк.
  • ЗСУ продовжили наземні атаки в районі Вугледару.
  • Українські захисники продовжили контрнаступальні дії поблизу адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей і досягли успіхів на цій ділянці.
  • Міноборони РФ намагається стимулювати в грошах знищення української військової техніки, що, ймовірно, підтримає поточні зусилля з вербування.
  • Російська та окупаційна влада намагається зміцнити російські наземні лінії зв'язку між РФ та окупованою територією в Україні.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. 

Раніше повідомлялося, що Україна починає підраховувати збитки від підриву росіянами дамби Каховської ГЕС: за попередніми даними, сума збитків, завданих довкіллю, вже перевищила $1,5 млрд. Знищення ГЕС також вплине на аграрний сектор – його втрати можуть становити до $10 млрд у найближчі п'ять років. А збитки від загибелі тварин можуть сягнути понад 883 млн грн.

Читайте також: Підрив Каховської ГЕС: стало відомо про тяжкий випадок інфікування у Криму
Теги: росіяни Каховська ГЕС росія

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