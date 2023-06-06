Ракетна атака на Київщину: з’явилися фото наслідків

Уламки ракети виявили неподалік пологового будинку

Російські окупанти вночі атакували Київ з областю. Внаслідок удару в одному із районів області пошкоджено приміщення поліклініки. Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

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Уламки ракети виявили також неподалік пологового будинку. Також через ворожі обстріли також пошкоджено приватні будинки та гаражні приміщення.

«Масовану ракетну атаку здійснив ворог на Київщину цієї ночі. Екстрені служби провели евакуацію пацієнтів та персоналу від місця падіння. Постраждалі відсутні. В даному населеному пункті через ворожі обстріли також пошкоджено приватні будинки та гаражні приміщення. Закликаю громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги, проходити в укриття», – йдеться в повідомленні.

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Поліцейські продовжують фіксувати наслідки атаки окупантів.

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Нагадаємо, у ніч проти 6 червня з 00:30 по 04:00 російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Атакували з району Каспійського моря із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено усі 35 крилатих ракет із 35.