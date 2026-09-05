Путін розпочав зустріч зі спецпредставниками Трампа в Кремлі

Сторони мають обговорити завершення війни Росії проти України та нові пропозиції Вашингтона

Президент Росії Володимир Путін розпочав зустріч зі спеціальними представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Кремлі. Американські переговорники прибули до Москви 5 вересня для нового раунду переговорів щодо завершення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Володимир Путін на зустрічі зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером заявив, що ситуація, яку сторонам належить обговорити, є непростою. Російський диктатортакож передав Дональду Трампу слова подяки та найкращі побажання.

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Перед зустріччю Віткофф і Кушнер провели кілька годин у Москві разом зі спеціальним представником Путіна з інвестиційно-економічного співробітництва Кирилом Дмитрієвим. Після цього їхній кортеж прибув до Кремля.

Очікується, що під час переговорів американська сторона представить пропозиції щодо припинення війни. Президент США раніше заявляв, що Віткофф і Кушнер везуть до Москви нову конкретну пропозицію щодо врегулювання, однак її деталі публічно не розкривали.

Після Москви американські представники мають вирушити до Києва, де заплановані контакти з українською стороною. Візит відбувається на тлі домовленостей про тимчасове припинення ударів по столицях: Путін доручив призупинити удари по Києву на три доби, а Володимир Зеленський оголосив про готовність України утриматися від ударів по Москві на час перегово