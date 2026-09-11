Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Берлін почав ховати військові секрети від ультраправих: причина

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Берлін почав ховати військові секрети від ультраправих: причина
Німеччина сховала секретний план НАТО від керівництва партії AfD через побоювання щодо Росії
фото: ЕРА

Після рекордного результату ультраправих на земельних виборах влада занепокоїлася, що секретний план дій Німеччини та НАТО у разі війни зрештою опиниться в руках Росії

Німецька влада шукає способи захистити секретний оборонний план країни від «Альтернативи для Німеччини» після різкого посилення позицій партії на сході країни. Одне з головних побоювань Берліна полягає в тому, що конфіденційна військова інформація може потрапити до Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Йдеться про документ OPLAN обсягом близько тисячі сторінок. У ньому прописані дії німецької влади та НАТО у випадку війни або серйозної кризи, а також механізми координації між федеральними та земельними органами влади.

За даними агентства, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус цього тижня повідомив посадовцям, що хоче гарантувати неможливість передачі документа Росії, якщо земельний уряд очолить «Альтернатива для Німеччини».

Питання стало особливо актуальним після земельних виборів у Саксонії-Ангальт, де ультраправа політсила отримала 44% голосів. Їй забракло лише трьох місць для абсолютної більшості в земельному парламенті.

Парламентські процеси протягом наступного місяця здатні вперше після Другої світової війни привести ультраправих до влади в одному з регіонів країни.

Особливе занепокоєння німецьких структур безпеки викликає ставлення «Альтернативи для Німеччини» до Москви. Партія виступає за відновлення економічних відносин із Росією та припинення військової допомоги Україні. Німецька внутрішня розвідка частково розглядає політсилу як загрозу конституційному ладу країни.

За інформацією Bloomberg, Пісторіус озвучив свої наміри під час закритої зустрічі з експертами з оборонної політики парламентських фракцій урядової коаліції.

OPLAN має гриф секретності. Повний документ доступний керівникам усіх 16 федеральних земель, тоді як місцеві органи влади отримують лише окремі частини плану.

Документ ґрунтується на особливій ролі Німеччини в системі оборони НАТО. У разі необхідності захисту східного флангу країна повинна стати одним із ключових логістичних вузлів для перекидання військ Альянсу на схід.

Німецькі посадовці вже протягом кількох місяців обговорюють механізми захисту конфіденційної інформації на випадок, якщо «Альтернатива для Німеччини» отримає контроль над структурами безпеки на земельному рівні. Серед варіантів розглядають видалення частини інформації з документів, доступних регіональній владі, або підвищення рівня секретності окремих даних.

Очікується, що OPLAN можуть активувати в разі загострення протистояння з Росією. Міністерство оборони Німеччини підтвердило секретний статус документа, однак від подальших коментарів відмовилося.

Нагадаємо, один із лідерів «Альтернативи для Німеччини» Тіно Хрупалла раніше виступив за повне скасування санкцій проти Росії та припинення постачання зброї Україні.

Читайте також:

Теги: росія Німеччина НАТО війна партії

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мадяр підбив підсумки ударів по тилу РФ
Мадяр попередив українців про серйозні виклики
16 серпня, 12:39
Місцевий мешканець стоїть поруч зі зруйнованими автомобілями після нічної атаки російських ракет та безпілотників у Києві 20 серпня
35 років Незалежності: українці обирають між життям у війні та еміграцією – Bloomberg
24 серпня, 03:45
Російський суд засудив Світлану Лой за перекази на підтримку ЗСУ
Україна домагатиметься повернення пенсіонерки, яка співала «Рідна мати моя» на суді в Москві
27 серпня, 17:06
Хмара наголосив, що бачення війни не може залишатися лише на рівні керівництва оборонного відомства та військового командування
Новий міністр оборони пояснив, що таке план завершення війни
30 серпня, 14:15
Сили оборони знешкодили понад 260 тис. російських дронів
Україна знешкодила понад чверть мільйона російських дронів від початку року
11 серпня, 12:49
«Мауль» – це український наземний евакуаційний роботизований комплекс, створений для вивезення поранених бійців із найгарячіших точок під обстрілами
Військові відчувають гострий дефіцит броньованих машин для медичної евакуації
21 серпня, 11:43
Москва вирішила провести голосування до Держдуми у Придністров'ї
Вибори до Держдуми Росії. Москва вирішила відкрити 17 дільниць у Придністров'ї
2 вересня, 16:11
Російський реактивний дрон
Радник президента Флеш розкрив слабкі місця реактивних шахедів
2 вересня, 19:16
Втрати ворога станом на 7 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 7 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
7 вересня, 06:37

Соціум

Прокурор, який розслідував «змову» проти Трампа, раптово пішов у відставку
Прокурор, який розслідував «змову» проти Трампа, раптово пішов у відставку
Дрони атакували один із найбільших хімзаводів Росії «Азот»
Дрони атакували один із найбільших хімзаводів Росії «Азот»
Війна проти України стала одним із головних викликів для саміту БРІКС – АР
Війна проти України стала одним із головних викликів для саміту БРІКС – АР
Кремль підготував три сценарії провокацій на окупованих територіях – розвідка
Кремль підготував три сценарії провокацій на окупованих територіях – розвідка
Генконсульство України в Дюссельдорфі оточила поліція: причина
Генконсульство України в Дюссельдорфі оточила поліція: причина
ЄС відновив пошук способу використати російські активи для України
ЄС відновив пошук способу використати російські активи для України

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 вересня 2026
107K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
95K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
81K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
81K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль

Новини

Міноборони запустило автоматичне виключення з військового обліку за віком
Сьогодні, 12:51
Екоактивісти у Німеччині подали до суду через проєкт із «Росатомом»
Сьогодні, 12:23
Російські атаки залишили без світла споживачів у семи областях
Сьогодні, 11:51
Португалія підтримала використання російських активів для України
Сьогодні, 11:33
Єврокомісар Кубілюс відкрив першу Раду Альянсу дронів ЄС-Україна
Сьогодні, 11:13
85 років від дня народження Івана Плюща: найвідоміші афоризми політика
Сьогодні, 10:28

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua