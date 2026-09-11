Берлін почав ховати військові секрети від ультраправих: причина

Німеччина сховала секретний план НАТО від керівництва партії AfD через побоювання щодо Росії

Після рекордного результату ультраправих на земельних виборах влада занепокоїлася, що секретний план дій Німеччини та НАТО у разі війни зрештою опиниться в руках Росії

Німецька влада шукає способи захистити секретний оборонний план країни від «Альтернативи для Німеччини» після різкого посилення позицій партії на сході країни. Одне з головних побоювань Берліна полягає в тому, що конфіденційна військова інформація може потрапити до Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Йдеться про документ OPLAN обсягом близько тисячі сторінок. У ньому прописані дії німецької влади та НАТО у випадку війни або серйозної кризи, а також механізми координації між федеральними та земельними органами влади.

За даними агентства, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус цього тижня повідомив посадовцям, що хоче гарантувати неможливість передачі документа Росії, якщо земельний уряд очолить «Альтернатива для Німеччини».

Питання стало особливо актуальним після земельних виборів у Саксонії-Ангальт, де ультраправа політсила отримала 44% голосів. Їй забракло лише трьох місць для абсолютної більшості в земельному парламенті.

Парламентські процеси протягом наступного місяця здатні вперше після Другої світової війни привести ультраправих до влади в одному з регіонів країни.

Особливе занепокоєння німецьких структур безпеки викликає ставлення «Альтернативи для Німеччини» до Москви. Партія виступає за відновлення економічних відносин із Росією та припинення військової допомоги Україні. Німецька внутрішня розвідка частково розглядає політсилу як загрозу конституційному ладу країни.

За інформацією Bloomberg, Пісторіус озвучив свої наміри під час закритої зустрічі з експертами з оборонної політики парламентських фракцій урядової коаліції.

OPLAN має гриф секретності. Повний документ доступний керівникам усіх 16 федеральних земель, тоді як місцеві органи влади отримують лише окремі частини плану.

Документ ґрунтується на особливій ролі Німеччини в системі оборони НАТО. У разі необхідності захисту східного флангу країна повинна стати одним із ключових логістичних вузлів для перекидання військ Альянсу на схід.

Німецькі посадовці вже протягом кількох місяців обговорюють механізми захисту конфіденційної інформації на випадок, якщо «Альтернатива для Німеччини» отримає контроль над структурами безпеки на земельному рівні. Серед варіантів розглядають видалення частини інформації з документів, доступних регіональній владі, або підвищення рівня секретності окремих даних.

Очікується, що OPLAN можуть активувати в разі загострення протистояння з Росією. Міністерство оборони Німеччини підтвердило секретний статус документа, однак від подальших коментарів відмовилося.

Нагадаємо, один із лідерів «Альтернативи для Німеччини» Тіно Хрупалла раніше виступив за повне скасування санкцій проти Росії та припинення постачання зброї Україні.