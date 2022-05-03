Кремль звинуватив Ізраїль в підтримці «неонацистського режиму у Києві»

Замість вибачень росіяни заявили, що слова Лапіда «багато в чому пояснюють курс нинішнього уряду Ізраїлю на підтримку «неонацистського режиму» в Києві»

Росія продовжує загострювати стосунки з Ізраїлем, який підтримав боротьбу України за незалежність. Після антисемітського скандалу з Сергієм Лавровим, МЗС РФ вирішило продовжити серію звинувачень. Про це йдеться в Twitter міністерства.

Слова глави МЗС Ізраїлю Яїра Лапіда, який обурився порівняннями Лаврова євреїв, Зеленського і Гітлера, в Москві назвали «антиісторичними».

«Висловлювання міністра закордонних справ Лаврова є одночасно непростою і обурливою заявою, а також жахливою історичною помилкою. Євреї не вбивали себе під час Голокосту. Найнижчий рівень расизму щодо євреїв – це звинувачувати самих євреїв в антисемітизмі», – зазначив тоді Лапід.

Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля @yairlapid, во многом объясняющие курс нынешнего Правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве.



О том, есть ли на Украине неонацисты на самом деле: https://t.co/su6LL5VYoX — МИД России (@MID_RF) May 3, 2022

Своєю чергою, замість вибачень росіяни заявили, що слова Лапіда «багато в чому пояснюють курс нинішнього уряду Ізраїлю на підтримку «неонацистського режиму» в Києві».

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров напередодні спричинив міжнародний скандал, порівнявши президента України Володимира Зеленського з фюрером Німеччини Адольфом Гітлером та заявивши, що останній мав єврейську кров.

В Ізраїлі цим вкрай обурилися та більше не планують зберігати нейтралітет щодо війни Росії в Україні.

Нагадаємо, раніше Банкова відреагувала на антисемітські заяви Лаврова. Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що таким чином росіяни намагаються виправдати свої звірства та мету повномасштабної війни проти України.