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    Кремль звинуватив Ізраїль в підтримці «неонацистського режиму у Києві»

    Кремль звинуватив Ізраїль в підтримці «неонацистського режиму у Києві»
    фото з відкритих джерел

    Замість вибачень росіяни заявили, що слова Лапіда «багато в чому пояснюють курс нинішнього уряду Ізраїлю на підтримку «неонацистського режиму» в Києві»

    Росія продовжує загострювати стосунки з Ізраїлем, який підтримав боротьбу України за незалежність. Після антисемітського скандалу з Сергієм Лавровим, МЗС РФ вирішило продовжити серію звинувачень. Про це йдеться в Twitter міністерства.

    Слова глави МЗС Ізраїлю Яїра Лапіда, який обурився порівняннями Лаврова євреїв, Зеленського і Гітлера, в Москві назвали «антиісторичними».

    «Висловлювання міністра закордонних справ Лаврова є одночасно непростою і обурливою заявою, а також жахливою історичною помилкою. Євреї не вбивали себе під час Голокосту. Найнижчий рівень расизму щодо євреїв – це звинувачувати самих євреїв в антисемітизмі», – зазначив тоді Лапід.

    Своєю чергою, замість вибачень росіяни заявили, що слова Лапіда «багато в чому пояснюють курс нинішнього уряду Ізраїлю на підтримку «неонацистського режиму» в Києві».

    Як повідомлялося, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров напередодні спричинив міжнародний скандал, порівнявши президента України Володимира Зеленського з фюрером Німеччини Адольфом Гітлером та заявивши, що останній мав єврейську кров.

    В Ізраїлі цим вкрай обурилися та більше не планують зберігати нейтралітет щодо війни Росії в Україні.

    Нагадаємо, раніше Банкова відреагувала на антисемітські заяви Лаврова. Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що таким чином росіяни намагаються виправдати свої звірства та мету повномасштабної війни проти України.

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    Теги: росія окупанти Ізраїль війна Україна окупація антисемитизм #stoprussia
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    Кремль звинуватив Ізраїль в підтримці «неонацистського режиму у Києві»