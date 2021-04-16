Аварія потягу Інтерсіті: «Укрзалізниця» назвала причину сходження вагонів

За службове недбальство буде звільнено шість працівників керівного складу Придніпровської залізниці

«Укрзалізниця» завершила службове розслідування сходження шести вагонів поїзда Інтерсіті+ Київ – Запоріжжя. Попередні причини аварії підтвердилися — грубі порушення в утриманні верхньої будови колії. Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Так, за підсумками розслідування було встановлено, що передумовою транспортної події є недотримання відповідальними керівниками діючих в колійному господарстві вимог нормативних документів, інструкцій в частині безпечної організації та виконання робіт із обслуговування, утримання у справному стані ввірених об’єктів інфраструктури. А також неприйняття заборонних заходів у разі неможливості виконання необхідного обсягу ремонтних робіт.

Наразі вже прийнято рішення про звільнення працівників регіональної філії «Придніпровська залізниця», які допустили порушення, а саме: першого заступника начальника та головного інженера структурного підрозділу «Служба колії», начальника та заступника начальника структурного підрозділу «Запорізька дистанція колії. Також прийнято рішення про звільнення майстра, який виконував обов’язки головного інженера дистанції колії; старшого майстра та бригадира структурного підрозділу «Запорізька дистанція колії».

Крім цього, за порушення посадових обов’язків буде розірвано трудовий договір із заступником директора регіональної філії «Придніпровська залізниця» з інфраструктури.

Разом з тим, вже завершується процес підрахунків збитків від цієї транспортної події для підготовки претензійного матеріалу з метою подальшого відшкодування винними допущених збитків.

Нагадаємо, 29 березня зійшло з рейок кілька вагонів поїзду Київ–Запоріжжя, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Під час інциденту у вагонах поїзда знаходилося 88 пасажирів.

«Укрзалізниця» створила комісію, яка розслідує причини події.

За фактом аварії швидкісного потягу «Інтерсіті» Київ – Запоріжжя поліція відкрила кримінальне провадження.