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    Політика

    У Росії стався вибух у військовій частині: є загиблі

    Військова частина розташована в селі Барсово - У Росії стався вибух у військовій частині: є загиблі
    Військова частина розташована в селі Барсово
    фото ілюстративне

    Серед загиблих – троє військовослужбовців і один працівник складу

    У Росії стався вибух у військовій частині Володимирської області. В результаті інциденту загинуло четверо людей. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ з посиланням на представника приймального відділення Кіржацької районної лікарні.

    За його словами, серед загиблих – троє військовослужбовців і один працівник складу. Ще одна людина отримала поранення.

    Люди загинули, коли на складі боєприпасів вибухнув снаряд. Військова частина розташована в селі Барсово.

    У пресслужбі Західного військового округу заявили, що загрози поселенням у районі вибуху у військовій частині під Володимиром немає.

    Також сьогодні у Росії сталася пожежа на нафтопереробному заводі. Після інциденту завод призупинив роботу. Також 22 червня у Росії знову загадково зник літак.

    Нагадаємо, раніше у Росії стався вибух на території військової частини у селищі Тейсен Хабаровської області. Також 11 червня виникла пожежа у військовій частині в місті Клинці Брянської області РФ.

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    Теги: вибух росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Росії стався вибух у військовій частині: є загиблі