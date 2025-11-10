Чеська газета присвятила Україні обкладинку після скандалу із зняттям прапора

QR-коди у кольорах українського прапора ведуть на благодійні фонди та збори для підтримки українських військових, медиків і біженців

Чеська газета Deník N у новому випуску розмістила на обкладинці QR-коди зборів для допомоги Україні. Це сталося на тлі скандалу з українським прапором, який зняли з будівлі парламенту Чехії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Deník N.

Обкладинка газети створює символ українського прапора за допомогою синьо-жовтих QR-кодів. Всі 16 посилань ведуть на фонди та збори, які підтримують психологічне здоров’я українців, закупівлю обладнання для бойових підрозділів та допомогу медичним і волонтерським організаціям.

Газета поширила посилання на сайт компанії Wild Hornets (Дикі Шершні), яка розробляє бойові дрони для потреб Збройних сил України. Також пропонують підтримати американку Ребекку Мацировську, яка долучилася до захисту України як медик, задонатити на підтримку України через платформу UNITED24, фонд Повернись живим, некомерційну організацію Post Bellum (Після війни), яка закуповує захисне та медичне спорядження, зокрема жилети, шоломи, пожежні машини та машини швидкої допомоги, генератори, дрони та оптичне обладнання.

На обкладинці розміщені посилання на сторінку організації, яка допомагає українським біженцям, на сторінку волонтера Мака, який збирає на потреби 23-го загону 56-ї Маріупольської бригади, на сторінки благодійного фонду Для України та організації Team 4 Ukraine, які одночасно проводить декілька зборів для українських військових.

Окрім цього у новому випуску газети опублікували матеріал на тему того, що новий спікер Палати депутатів, нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура зняв український прапор.

«Один важливий символ, український прапор, зник із будівлі Палати депутатів завдяки Томіо Окамуре. Наша перша шпальта також є символом: символом того, що допомога Україні, яка зазнала нападу з боку Росії, на користь усіх нас», – зазначили в газеті.

Нагадаємо, що чеська ініціатива «Подарунок для Путіна» зібрала необхідну суму на виробництво української ракети «Фламінго» для ЗСУ. Збір було закрито за менш як 48 годин. Про початок збору на виробництво ракети «Фламінго» було оголошено 21 жовтня. Після оплати ракету буде передано Збройним силам України, які «вирішать, коли її використати, і визначать для неї ціль».