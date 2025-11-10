Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Чеська газета присвятила Україні обкладинку після скандалу із зняттям прапора

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Чеська газета присвятила Україні обкладинку після скандалу із зняттям прапора
Чеська газета Deník N присвятила обкладинку збору коштів для України після скандалу зі зняттям прапора
фото: Deník N

QR-коди у кольорах українського прапора ведуть на благодійні фонди та збори для підтримки українських військових, медиків і біженців

Чеська газета Deník N у новому випуску розмістила на обкладинці QR-коди зборів для допомоги Україні. Це сталося на тлі скандалу з українським прапором, який зняли з будівлі парламенту Чехії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Deník N.

Обкладинка газети створює символ українського прапора за допомогою синьо-жовтих QR-кодів. Всі 16 посилань ведуть на фонди та збори, які підтримують психологічне здоров’я українців, закупівлю обладнання для бойових підрозділів та допомогу медичним і волонтерським організаціям.

Газета поширила посилання на сайт компанії Wild Hornets (Дикі Шершні), яка розробляє бойові дрони для потреб Збройних сил України. Також пропонують підтримати американку Ребекку Мацировську, яка долучилася до захисту України як медик, задонатити на підтримку України через платформу UNITED24, фонд Повернись живим, некомерційну організацію Post Bellum (Після війни), яка закуповує захисне та медичне спорядження, зокрема жилети, шоломи, пожежні машини та машини швидкої допомоги, генератори, дрони та оптичне обладнання.

На обкладинці розміщені посилання на сторінку організації, яка допомагає українським біженцям, на сторінку волонтера Мака, який збирає на потреби 23-го загону 56-ї Маріупольської бригади, на сторінки благодійного фонду Для України та організації Team 4 Ukraine, які одночасно проводить декілька зборів для українських військових.

Окрім цього у новому випуску газети опублікували матеріал на тему того, що новий спікер Палати депутатів, нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура зняв український прапор.

«Один важливий символ, український прапор, зник із будівлі Палати депутатів завдяки Томіо Окамуре. Наша перша шпальта також є символом: символом того, що допомога Україні, яка зазнала нападу з боку Росії, на користь усіх нас», – зазначили в газеті.

Нагадаємо, що чеська ініціатива «Подарунок для Путіна» зібрала необхідну суму на виробництво української ракети «Фламінго» для ЗСУ. Збір було закрито за менш як 48 годин. Про початок збору на виробництво ракети «Фламінго» було оголошено 21 жовтня. Після оплати ракету буде передано Збройним силам України, які «вирішать, коли її використати, і визначать для неї ціль». 

Читайте також:

Теги: Україна Чехія військова допомога прапор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Чеські волонтери придбають для ЗСУ дві ракети «Фламінго»
Чеські волонтери придбають для ЗСУ дві ракети «Фламінго»
У Польщі зафіксовано зростання злочинів та проявів ненависті проти українців – Bloomberg
У Польщі зафіксовано зростання злочинів та проявів ненависті проти українців – Bloomberg
Чеська газета присвятила Україні обкладинку після скандалу із зняттям прапора
Чеська газета присвятила Україні обкладинку після скандалу із зняттям прапора
Ведуча BBC втрапила у скандал через фразу про «вагітних людей». Реакція видання
Ведуча BBC втрапила у скандал через фразу про «вагітних людей». Реакція видання
Столиці Ірану загрожує повна евакуація через водну кризу
Столиці Ірану загрожує повна евакуація через водну кризу
Міноборони РФ заявило про атаку БпЛА на російські регіони
Міноборони РФ заявило про атаку БпЛА на російські регіони

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
Вчора, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua