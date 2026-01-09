Головна Світ Соціум
search button user button menu button

США охопили протести через убивство матері трьох дітей агентом міграційної служби

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
США охопили протести через убивство матері трьох дітей агентом міграційної служби
Люди зібралися під час панахиди за Рене Гуд у Міннеаполісі
фото: Тім Еванс/Reuters

Вбита агентом міграційної служби Рене Ніколь Гуд була поеткою та випускницею університету, виховувала трьох дітей 6, 12 та 15 років

У США стрімко загострюється протистояння між владою штату Міннесота та федеральним урядом. Причиною став інцидент, під час якого агент імміграційної служби (ICE) застрелив 37-річну громадянку США Рене Ніколь Гуд. Трагедія вже спровокувала масові протести у понад 10 містах країни. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) та секретарка Крісті Ноем офіційно назвали дії агента самообороною. За їхньою версією, жінка намагалася протаранити офіцерів, що було класифіковано як «внутрішній тероризм». Дональд Трамп у соцмережах також заявив, що загибла нібито «переїхала офіцера».

Однак мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей назвав ці заяви «нісенітницею», посилаючись на записи очевидців. На відео зафіксовано інше: автомобіль Рене Гуд намагався об'їхати офіцерів і залишити місце події. Третій агент, який стояв попереду, тричі вистрілив у жінку, коли машина проїжджала повз. Фізичного контакту між авто та агентами на відео не зафіксовано –  стрілець залишився на ногах.

Конфлікт перейшов у правову площину після того, як ФБР відсторонило місцевих слідчих від справи. Бюро кримінального розшуку Міннесоти (BCA) було змушене вийти з розслідування, оскільки федерали закрили їм доступ до доказів та протоколів.

Генеральний прокурор штату Кіт Еллісон назвав дії ФБР «тривожними» і натякнув на готовність висунути звинувачення федеральним агентам на рівні штату. Губернатор Тім Волз додав: федеральне розслідування без участі штату виглядатиме як спроба «відбілити» вбивць.

У Міннеаполісі тисячі протестувальників оточили будівлю федерального суду. Проти людей застосували сльозогінний газ. Через загрозу безпеці губернатор привів Національну гвардію у стан бойової готовності, а в місті закрили школи.

Загибла Рене Ніколь Гуд була поеткою та випускницею університету, виховувала трьох дітей (6, 12 та 15 років). Її мати наголошує, що донька була мирною людиною. Операція ICE, яка призвела до смерті жінки, проводилася в межах нової антиміграційної кампанії адміністрації Трампа.

Рене Ніколь Гуд, яку в середу застрелив агент ICE в Міннеаполісі, позує на цьому сімейному фото, опублікованому в 2017 році на сторінці її матері у Facebook
Рене Ніколь Гуд, яку в середу застрелив агент ICE в Міннеаполісі, позує на цьому сімейному фото, опублікованому в 2017 році на сторінці її матері у Facebook
фото: CNN

Раніше над Каракасом було зафіксовано роботу зенітного вогню та звуки стрілянини. Інцидент стався на тлі загальної дестабілізації та підвищеної готовності служб безпеки після затримання Ніколаса Мадуро американськими спецпризначенцями. Відеодокази нічного бою в районі президентського палацу Мірафлорес були підтверджені CNN.

Попри чутки про можливі нові операції США, у Білому домі офіційно заявили, що уважно стежать за ситуацією, проте американські сили не мають стосунку до нічної стрілянини. За даними розвідки та перехоплених розмов місцевих воєнізованих угруповань «колектівос», причиною вогню стало масштабне «непорозуміння» та плутанина між різними підрозділами безпеки, що охороняють урядовий квартал.

До слова, в Університеті Брауна в Провіденсі, штат Род-Айленд, сталася стрілянина в інженерному корпусі під час другого дня випускних іспитів. Внаслідок нападу загинули щонайменше дві людини, а вісім осіб отримали поранення.

Інцидент стався в будівлі Barus & Holley, де розташовані інженерний факультет і фізичний факультет університету.

Теги: протест смерть США стрілянина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський наголосив, що забезпечення безпеки під час виборів залежить від партнерів
Вибори під час війни. Президент звернувся до Ради
10 грудня, 2025, 21:01
Пожежі в Лос-Анджелесі призвели до сплеску тяжких захворювань
Лікарі зафіксували сплеск серйозних захворювань після пожеж у Лос-Анджелесі
17 грудня, 2025, 18:30
Адміністрація президента США посилює військовий та політичний тиск на Венесуелу
Венесуела звернулася до Радбезу ООН через «агресію США»
18 грудня, 2025, 07:45
Блекаут у Сан-Франциско
У Сан-Франциско стався масштабний блекаут
21 грудня, 2025, 10:17
Дрони атакували Ільський НПЗ, окупанти обстріляли Україну: головне за ніч
Дрони атакували Ільський НПЗ, окупанти обстріляли Україну: головне за ніч
1 сiчня, 06:40
Син Мадуро назвав затримання батька «викраденням» та закликав світ до солідарності
Син Мадуро назвав затримання батька «викраденням» та закликав світ до солідарності
6 сiчня, 00:40
Згідно з документом, ключову роль у процесі верифікації миру відіграватимуть Сполучені Штати
Як США забезпечать припинення вогню в Україні? ЗМІ оприлюднили комюніке «коаліції охочих»
6 сiчня, 18:51
Рятувальники ще працюють на місці удару у Кривому Розі
Ракетний удар по Кривому Рогу: загинула жінка, кількість поранених зросла
Вчора, 23:17
Ігор Костюков зустрівся з представником апарату військового аташе при посольстві США в Москві
РФ продовжує переконувати США у «атаці» на резиденцію Путіна
1 сiчня, 20:58

Соціум

США охопили протести через убивство матері трьох дітей агентом міграційної служби
США охопили протести через убивство матері трьох дітей агентом міграційної служби
Росію атакували ракети: у Білгороді блекаут, в Орлі перебої зі світлом
Росію атакували ракети: у Білгороді блекаут, в Орлі перебої зі світлом
У Польщі посадовці обурилися через відео, де польські діти співають гімн України – подробиці скандалу 
У Польщі посадовці обурилися через відео, де польські діти співають гімн України – подробиці скандалу 
Росія та Франція провели обмін ув'язненими громадянами – деталі
Росія та Франція провели обмін ув'язненими громадянами – деталі
Власником захопленого США російського танкера виявився бізнесмен із Криму
Власником захопленого США російського танкера виявився бізнесмен із Криму
Хлопець, який готував замах на Трампа, визнав свою провину
Хлопець, який готував замах на Трампа, визнав свою провину

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua