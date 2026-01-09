США охопили протести через убивство матері трьох дітей агентом міграційної служби

Люди зібралися під час панахиди за Рене Гуд у Міннеаполісі

Вбита агентом міграційної служби Рене Ніколь Гуд була поеткою та випускницею університету, виховувала трьох дітей 6, 12 та 15 років

У США стрімко загострюється протистояння між владою штату Міннесота та федеральним урядом. Причиною став інцидент, під час якого агент імміграційної служби (ICE) застрелив 37-річну громадянку США Рене Ніколь Гуд. Трагедія вже спровокувала масові протести у понад 10 містах країни. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) та секретарка Крісті Ноем офіційно назвали дії агента самообороною. За їхньою версією, жінка намагалася протаранити офіцерів, що було класифіковано як «внутрішній тероризм». Дональд Трамп у соцмережах також заявив, що загибла нібито «переїхала офіцера».

Однак мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей назвав ці заяви «нісенітницею», посилаючись на записи очевидців. На відео зафіксовано інше: автомобіль Рене Гуд намагався об'їхати офіцерів і залишити місце події. Третій агент, який стояв попереду, тричі вистрілив у жінку, коли машина проїжджала повз. Фізичного контакту між авто та агентами на відео не зафіксовано – стрілець залишився на ногах.

Federal officials say ICE agents fatally shot a woman in her car during an operation in Minneapolis on Wednesday.



The Department of Homeland Security said the woman tried to run over officers, calling it an act of domestic terrorism.https://t.co/tKCS61TFG6 — Clash Report (@clashreport) — Clash Report (@clashreport) January 7, 2026

Конфлікт перейшов у правову площину після того, як ФБР відсторонило місцевих слідчих від справи. Бюро кримінального розшуку Міннесоти (BCA) було змушене вийти з розслідування, оскільки федерали закрили їм доступ до доказів та протоколів.

Генеральний прокурор штату Кіт Еллісон назвав дії ФБР «тривожними» і натякнув на готовність висунути звинувачення федеральним агентам на рівні штату. Губернатор Тім Волз додав: федеральне розслідування без участі штату виглядатиме як спроба «відбілити» вбивць.

У Міннеаполісі тисячі протестувальників оточили будівлю федерального суду. Проти людей застосували сльозогінний газ. Через загрозу безпеці губернатор привів Національну гвардію у стан бойової готовності, а в місті закрили школи.

Happening Now:



Minneapolis protestors confront ICE agents outside of the Federal Building a day after ICE murdered Renee Good.



“Show your face! Show your face!”



This is the energy we need all over the country. The time for revolution is now. pic.twitter.com/cPjsEkJYjA — Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) — Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) January 8, 2026

"Murdering a mother of a 6-year-old child, you're in the wrong place in your soul. God help you! Her son's name is Emerson; Emerson does not have a mother today because one of you murdered a woman in cold blood yesterday!" -Minneapolis ICE protester scolds line of ICE agents ⬇️ pic.twitter.com/l1Aop1WvgA — Status Coup News (@StatusCoup) — Status Coup News (@StatusCoup) January 8, 2026

Загибла Рене Ніколь Гуд була поеткою та випускницею університету, виховувала трьох дітей (6, 12 та 15 років). Її мати наголошує, що донька була мирною людиною. Операція ICE, яка призвела до смерті жінки, проводилася в межах нової антиміграційної кампанії адміністрації Трампа.

Рене Ніколь Гуд, яку в середу застрелив агент ICE в Міннеаполісі, позує на цьому сімейному фото, опублікованому в 2017 році на сторінці її матері у Facebook фото: CNN

Раніше над Каракасом було зафіксовано роботу зенітного вогню та звуки стрілянини. Інцидент стався на тлі загальної дестабілізації та підвищеної готовності служб безпеки після затримання Ніколаса Мадуро американськими спецпризначенцями. Відеодокази нічного бою в районі президентського палацу Мірафлорес були підтверджені CNN.

Попри чутки про можливі нові операції США, у Білому домі офіційно заявили, що уважно стежать за ситуацією, проте американські сили не мають стосунку до нічної стрілянини. За даними розвідки та перехоплених розмов місцевих воєнізованих угруповань «колектівос», причиною вогню стало масштабне «непорозуміння» та плутанина між різними підрозділами безпеки, що охороняють урядовий квартал.

До слова, в Університеті Брауна в Провіденсі, штат Род-Айленд, сталася стрілянина в інженерному корпусі під час другого дня випускних іспитів. Внаслідок нападу загинули щонайменше дві людини, а вісім осіб отримали поранення.

Інцидент стався в будівлі Barus & Holley, де розташовані інженерний факультет і фізичний факультет університету.