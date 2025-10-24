Чеські волонтери зібрали гроші на ракету «Фламінго» для ЗСУ за менш як дві доби

Після оплати ракету буде передано Збройним силам України, які «вирішать, коли її використати»

Жителі Чехії зібрали майже 550 тис. євро на ракету

Чеська ініціатива «Подарунок для Путіна» зібрала необхідну суму на виробництво української ракети «Фламінго» для ЗСУ. Збір було закрито за менш як 48 годин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис ініціативи.

«Пані та панове, дозвольте мені повідомити вам, що збір коштів на придбання української ракети «Фламінго», яка матиме назву Dana 1, завершено. За менш ніж 48 годин вдалося зібрати 12,5 млн крон», – йдеться в дописі.

Організатор ініціативи Мартін Ондрачек повідомив, що волонтери й не сподівались, що зберуть суму так швидко. «Ми сподівалися, що зможемо зібрати суму за тиждень. А це сталося за 48 годин, що є рекордом. Це перевершило всі наші очікування», – пояснив він.

Відповідаючи на запитання, чи не планує ініціатива відкривати збір на ще одну ракету, організатор відповів, що проведе новий раунд переговорів з виробником «Фламінго» – компанією Fire Point. «Ми маємо угоду, яка, можливо, буде досить великим сюрпризом для людей, які зробили внесок на ракету. Я повинен ще раз підтвердити це з ними до кінця тижня», – каже Ондрачек.

Про початок збору на виробництво ракети «Фламінго» було оголошено 21 жовтня. Після оплати ракету буде передано Збройним силам України, які «вирішать, коли її використати, і визначать для неї ціль». Назву для ракети – Dana 1 – було обрано на честь чеської науковиці, голови Державного управління ядерної безпеки Дани Драбової, яка була прихильницею України та повідомляла про стан ядерної безпеки на окупованих територіях України.

Нагадаємо, Збройні сили України вперше застосували крилаті ракети «Фламінго» для удару по базі ФСБ в тимчасово окупованому Криму, повідомляє Welt: за оцінкою фахівців, дві ракети влучили в ціль, третя впала приблизно за 100 метрів, а залишені кратери свідчать про значну руйнівну потужність боєголовок.

Раніше The Economist писав, що Україна для ударів по енергетичних об'єктах Росії почала використовувати крилаті ракети FP-5 «Фламінго». Зазначається, що ці ракети набагато швидші за безпілотники, літають на висоті 50 метрів над землею, мають дальність польоту понад 3000 км, а також, завдяки бойовій частині вагою 1150 кг, володіють величезною ударною силою.