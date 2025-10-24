Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Чеські волонтери зібрали гроші на ракету «Фламінго» для ЗСУ за менш як дві доби

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Чеські волонтери зібрали гроші на ракету «Фламінго» для ЗСУ за менш як дві доби
Після оплати ракету буде передано Збройним силам України, які «вирішать, коли її використати»
фото: AP

Жителі Чехії зібрали майже 550 тис. євро на ракету

Чеська ініціатива «Подарунок для Путіна» зібрала необхідну суму на виробництво української ракети «Фламінго» для ЗСУ. Збір було закрито за менш як 48 годин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис ініціативи.

«Пані та панове, дозвольте мені повідомити вам, що збір коштів на придбання української ракети «Фламінго», яка матиме назву Dana 1, завершено. За менш ніж 48 годин вдалося зібрати 12,5 млн крон», – йдеться в дописі.

Організатор ініціативи Мартін Ондрачек повідомив, що волонтери й не сподівались, що зберуть суму так швидко. «Ми сподівалися, що зможемо зібрати суму за тиждень. А це сталося за 48 годин, що є рекордом. Це перевершило всі наші очікування», – пояснив він.

Відповідаючи на запитання, чи не планує ініціатива відкривати збір на ще одну ракету, організатор відповів, що проведе новий раунд переговорів з виробником «Фламінго» – компанією Fire Point. «Ми маємо угоду, яка, можливо, буде досить великим сюрпризом для людей, які зробили внесок на ракету. Я повинен ще раз підтвердити це з ними до кінця тижня», – каже Ондрачек.

Про початок збору на виробництво ракети «Фламінго» було оголошено 21 жовтня. Після оплати ракету буде передано Збройним силам України, які «вирішать, коли її використати, і визначать для неї ціль». Назву для ракети – Dana 1 – було обрано на честь чеської науковиці, голови Державного управління ядерної безпеки Дани Драбової, яка була прихильницею України та повідомляла про стан ядерної безпеки на окупованих територіях України.

Нагадаємо, Збройні сили України вперше застосували крилаті ракети «Фламінго» для удару по базі ФСБ в тимчасово окупованому Криму, повідомляє Welt: за оцінкою фахівців, дві ракети влучили в ціль, третя впала приблизно за 100 метрів, а залишені кратери свідчать про значну руйнівну потужність боєголовок.

Раніше The Economist писав, що Україна для ударів по енергетичних об'єктах Росії почала використовувати крилаті ракети FP-5 «Фламінго». Зазначається, що ці ракети набагато швидші за безпілотники, літають на висоті 50 метрів над землею, мають дальність польоту понад 3000 км, а також, завдяки бойовій частині вагою 1150 кг, володіють величезною ударною силою.

Читайте також:

Теги: озброєння волонтер Чехія ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Венс: Ви запитали про Tomahawk. Це те питання, остаточне рішення щодо якого прийматиме президент…
Венс: США обговорюють передачу Україні ракет Tomahawk
28 вересня, 23:52
Окупанти обстріляли Балаклію
Ракетний удар по Балаклії: загинула жінка, є постраждалі
1 жовтня, 22:22
Всередині ракети видно маленькі кульки, які при вибуху розлітаються в усі боки
Україна збиває «шахеди» міні-ракетою Thales: що про неї відомо
7 жовтня, 03:59
Трамп: Це безумство – просто безумство. Я думав, що це (війна в Україні – «Главком») буде одним із простіших конфліктів
Нові заяви Трампа, побоювання США щодо ракет Tomahawk для України: головне за ніч
8 жовтня, 05:42
Зеленський: Цінуємо наше стратегічне партнерство з Чехією та вдячні за підтримку України
Зеленський провів розмову з лідером чеських виборів Андреєм Бабішем
9 жовтня, 15:14
За словами генсека НАТО, постачання військової техніки займають багато часу через повільне виробництво
Генсек НАТО порівняв постачання F-35 і Patriot із жартом про «Ладу» та холодильник
14 жовтня, 15:35
США хочуть купувати українські дрони
Трамп повідомив, що США зацікавлені у купівлі українських дронів
17 жовтня, 21:42
Парламентські вибори в Чехії проходили з 3 по 4 жовтня
Перші результати виборів до парламенту Чехії: хто лідирує
4 жовтня, 17:58
Путін захопив частину України і забере її, вважає Трамп
Трамп розповів, за якої умови Путін завершить війну
19 жовтня, 18:20

Соціум

Чеські волонтери зібрали гроші на ракету «Фламінго» для ЗСУ за менш як дві доби
Чеські волонтери зібрали гроші на ракету «Фламінго» для ЗСУ за менш як дві доби
Трамп розповів, скільки грошей зібрано на новий бальний зал у Білому домі
Трамп розповів, скільки грошей зібрано на новий бальний зал у Білому домі
Трамп помилував засновника найбільшої у світі криптобіржі Binance
Трамп помилував засновника найбільшої у світі криптобіржі Binance
Росія замовила велику партію ядерно-сумісних «Калібрів»
Росія замовила велику партію ядерно-сумісних «Калібрів»
Військові літаки РФ порушили повітряний простір Литви
Військові літаки РФ порушили повітряний простір Литви
РФ засудила журналістку з Мелітополя до 14 років ув’язнення
РФ засудила журналістку з Мелітополя до 14 років ув’язнення

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Вчора, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua