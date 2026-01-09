Росію атакували ракети: у Білгороді блекаут, в Орлі перебої зі світлом

В Орловську ТЕЦ, попередньо, влучило декілька ракет

У ніч на 9 січня російські міста Орел та Білгород атакували ракети. Повідомляється про проблеми зі світлом. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Після ракетної небезпеки у Білгороді та декількох районах області стався блекаут, виникли проблеми з водою та звʼязком. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков написав, що є серйозні ушкодження на об'єкті інфраструктури. Також росіяни пишуть про проблеми зі світлом у Курську та деяких містах області.

Підписуйтесь на телеграм-канал «Главкома»

Крім того, в Орловську ТЕЦ, попередньо, влучило декілька ракет. Наразі там є проблеми зі світлом, водою та опаленням.

Як відомо, у ніч на 4 грудня в Орловській області та Ставропольському краю у Росії прогриміли потужні вибухи на тлі повідомлень про атаку БпЛА. Є інформація про ймовірне ураження великого хімічного підприємства «Азот» у Невинномиську.

Мешканці міста Орел в Орловській області РФ повідомили про щонайменше 10 вибухів. Ймовірно, влучання сталося неподалік від місцевої ТЕЦ. Паралельно з цим про атаку дронів повідомили жителі Невинномиська в Ставропольському краї. Очевидці нарахували щонайменше шість вибухів.

Повідомлялося, що у ніч на 2 листопада безпілотники атакували Краснодарський край у Росії. Вибухи чули у Туапсе, Лазаревському, біля морського порту Темрюк.

За попередньою інформацією у Туапсе безпілотники уразили «Причал 1 нафтового терміналу Туапсе», він же він же «Глибоководний причал Роснафти». Пишуть, що влучання прийшлось по центральній вантажній естакаді, який є основним вузлом перевалки нафти і темних нафтопродуктів між береговими ємностями терміналу та танкерами.

Також БпЛА атакували морський порт Темрюк в Краснодарському краї. Як відомо, потужність терміналу перевалки нафтопродуктів більше 2 млн тонн на рік.