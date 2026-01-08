Головна Світ Соціум
Росія та Франція провели обмін ув'язненими громадянами – деталі

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
У Росії заявили, що Путін  помилував француза Лорана Вінатьє, якого засудили за шпигунство

Росія та Франція провели обмін в’язнями. Йдеться про французького дослідника Лорана Вінатьє, якого Росія засудила за шпигунство та російського баскетболіста Данила Касаткіна, якого підозрювали у кібератаках. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Про звільнення француза повідомив президент Франції Еммануель Макрон у соцмережі Х. «Наш співвітчизник Лоран Вінатьє вільний і повернувся до Франції. Я поділяю полегшення, яке відчувають його родина та близькі», — написав Емманюель Макрон.

Росії звільнила ув'язненого француза Лоран Вінатьє
Росії звільнила ув'язненого француза Лоран Вінатьє
Також про це розповіла мати 49-річного Лорана Вінатьє у коментарі для видання BFMTV. Водночас перед цим російські спецслужби заявляли, що громадянина Франції помилував Путін, а Даниїла Касаткіна випустили з в’язниці у Франції. Російського баскетболіста Даниїла Касаткіна затримали у червні 2024 року в паризькому аеропорті Також його розшукують США, підозрюючи його в атаках з використанням програм-вимагачів. 

Нагадаємо, як влітку 2024 року в Росія затримала громадянина Франції Лорана Вінатьє. Російські правоохоронці звинувачують француза у тому, що він «збирає військову інформацію» та відмовився реєструватись як «іноземний агент». Правоохоронці затримали Вітьєна на терасі одного з ресторанів. У РФ додали, що француз нібито збирав військову інформацію у Росії, яку «міг використати проти безпеки країни».

Також повідомлялося, що у Франції після запиту США затримали 26-річного російського баскетболіста Данила Касаткіна. США підозрює баскетболіста в участі в хакерському угрупуванні, яке займалося вимаганням коштів.  Касаткіна затримали 21 червня у паризькому аеропорту Шарль-де-Голль одразу після прильоту. 

Раніше «Главком» писав про те, що суд у Парижі схвалив запит на екстрадицію російського баскетболіста Данила Касаткіна до США, де йому загрожує тюремний термін у справі про кіберзлочини.

