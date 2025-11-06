Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чехія: новий спікер наказав зняти український прапор з будівлі парламенту

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Чехія: новий спікер наказав зняти український прапор з будівлі парламенту
Томіо Окамура почав своє головування в парламенті зі зняття українського прапора
фото: скриншот з відео

Окамура: Я щойно зняв український прапор з будівлі Палати депутатів

Новий голова нижньої палати парламенту Чехії, палати депутатів, Томіо Окамура наказав зняти з будівлі парламенту прапор України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Х.

«Я щойно зняв український прапор з будівлі Палати депутатів», – зауважив Окамура.

Зауважимо, що уряд премʼєр-міністра Петра Фіали 6 листопада затвердив на засіданні свою відставку. Президент Чехії Петр Павел прийме відставку уряду, коли міністри будуть зобовʼязані виконувати свої обовʼязки на тимчасовій основі до призначення нового. Про це повідомляє Radio Prague International.

На пресконференції Фіала заявив, що уряд, який завершує свою роботу, зробить все для того, щоб передача влади відбулася якомога плавніше і гідніше. Він подякував колегам по уряду за співпрацю і зазначив, що передасть новій владі країну в кращому стані, ніж кабінет перейняв її чотири роки тому.

Віцепрем'єр, міністр внутрішніх справ і голова руху STAN Віт Ракушан підкреслив, що уряд впорався з реакцією на війну в Україні, міграційною хвилею.

Як повідомлялося, у Чехії планують скоротити соціальні виплати українським біженцям та змінити умови тимчасового захисту. Влада Чехії зазначає, що на це рішення вплинув український уряд.

Актуальні дані свідчать про те, що наразі в Чехії проживає близько 400 тис. українців. Ці показники зробили Чехію лідером у рейтингу ЄС за показником кількості українців. До того ж за вересень влада Чехії надала 13,5 тис. тимчасових дозволів на захист, що більше за річний показник.

Теги: Чехія прапор України парламент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Одесі жінка зірвала прапор і викинула у смітник
В Одесі затримано жінку, яка зірвала та викинула у смітник прапор України (фото)
30 жовтня, 14:09
Інцидент з наругою над прапором України стався у неділю, 26 жовтня
У Польщі затримано двох чоловіків, які зірвали український прапор із консульської будівлі
29 жовтня, 16:27
Скорочення депутатів Румунії з 464 до 417 уже на фінішній прямій
Румунія вирішила урізати кількість депутатів
29 жовтня, 11:36
Орбан сподівається об'єднатися з Андреєм Бабішем, чия правопопулістська партія перемогла нещодавні парламентські вибори в Чехії
Радник Орбана заявив, що Угорщина створить антиукраїнський альянс в ЄС
28 жовтня, 08:43
Підозрюваного було заарештовано
Чоловік відкрив стрілянину поблизу парламенту Сербії
22 жовтня, 13:17
Парламент Греції схвалив реформу з 13-годинним робочим днем
Греція дозволила 13-годинний робочий день: закон викликав суперечки
16 жовтня, 14:33
У ЄС отримали прихисток майже 4,5 мільйона українських біженців
Скільки українських біженців в ЄС і де їх найбільше: свіжі статистичні дані
12 жовтня, 17:15
Зеленський: Цінуємо наше стратегічне партнерство з Чехією та вдячні за підтримку України
Зеленський провів розмову з лідером чеських виборів Андреєм Бабішем
9 жовтня, 15:14
Рада не змогла виключити Куницького з Комітету правоохоронної діяльності
Парламент не зміг вигнати нардепа-втікача з правоохоронного комітеті Ради
8 жовтня, 13:36

Політика

Замість одного – три: українські прапори знову замайоріли на будівлі парламенту Чехії
Замість одного – три: українські прапори знову замайоріли на будівлі парламенту Чехії
Чехія: новий спікер наказав зняти український прапор з будівлі парламенту
Чехія: новий спікер наказав зняти український прапор з будівлі парламенту
Таємна мета «Посейдона»: що Кремль намагається показати світу
Таємна мета «Посейдона»: що Кремль намагається показати світу
Україна передала Угорщині законопроєкт про мову освіти та очікує відповіді
Україна передала Угорщині законопроєкт про мову освіти та очікує відповіді
Чому Путін боїться вимовити слово «мобілізація»? Версія російського опозиціонера
Чому Путін боїться вимовити слово «мобілізація»? Версія російського опозиціонера
Ізраїльський міністр закликав євреїв покинути Нью-Йорк
Ізраїльський міністр закликав євреїв покинути Нью-Йорк

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua