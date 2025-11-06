Чехія: новий спікер наказав зняти український прапор з будівлі парламенту

Окамура: Я щойно зняв український прапор з будівлі Палати депутатів

Новий голова нижньої палати парламенту Чехії, палати депутатів, Томіо Окамура наказав зняти з будівлі парламенту прапор України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Х.

«Я щойно зняв український прапор з будівлі Палати депутатів», – зауважив Окамура.

Právě jsem nechal sundat ukrajinskou vlajku z budovy Poslanecké sněmovny pic.twitter.com/1dcxVrbAQs — Tomio Okamura (@tomio_cz) November 6, 2025

Зауважимо, що уряд премʼєр-міністра Петра Фіали 6 листопада затвердив на засіданні свою відставку. Президент Чехії Петр Павел прийме відставку уряду, коли міністри будуть зобовʼязані виконувати свої обовʼязки на тимчасовій основі до призначення нового. Про це повідомляє Radio Prague International.

На пресконференції Фіала заявив, що уряд, який завершує свою роботу, зробить все для того, щоб передача влади відбулася якомога плавніше і гідніше. Він подякував колегам по уряду за співпрацю і зазначив, що передасть новій владі країну в кращому стані, ніж кабінет перейняв її чотири роки тому.

Віцепрем'єр, міністр внутрішніх справ і голова руху STAN Віт Ракушан підкреслив, що уряд впорався з реакцією на війну в Україні, міграційною хвилею.

Як повідомлялося, у Чехії планують скоротити соціальні виплати українським біженцям та змінити умови тимчасового захисту. Влада Чехії зазначає, що на це рішення вплинув український уряд.

Актуальні дані свідчать про те, що наразі в Чехії проживає близько 400 тис. українців. Ці показники зробили Чехію лідером у рейтингу ЄС за показником кількості українців. До того ж за вересень влада Чехії надала 13,5 тис. тимчасових дозволів на захист, що більше за річний показник.