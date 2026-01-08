Головна Світ Соціум
У Польщі посадовці обурилися через відео, де польські діти співають гімн України – подробиці скандалу 

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
У Польщі посадовці обурилися через відео, де польські діти співають гімн України – подробиці скандалу 
фото: скриншот із соцмереж

Поляки почали бурхливе обговорення відео, яке записали у 2023 році

У соцмережах серед польської аудиторії розгорівся скандал навколо відео, де польских дітей нібито змушують співати гімн України в дитсадках, який навіть переклали на польську мову. Про це пише «Главком» із посиланням на TVN24.

Відомо, що користувачі почали поширювати згадане відео 6 січня, проте річ у тім, що воно датується 2023 роком. Першим з польських посадовців його опублікував депутат від партії «Право і справедливість» Даріуш Матецький. Політик навіть висловив жаль через те, що відео виявилося реальним, а не було згенеровано штучним інтелектом

«Чи це державний дитячий садок? Чи міністерство знає про цю витівку, чи була згода батьків на те, щоб їхні діти співали гімн чужої держави, і чи такий тепер вигляд має освіта в Польщі?» – написав політик. Ба більше, він заявив, що подасть депутатський запит щодо цієї ситуації. Допис посадовця викликав чимало уваги в мережі, його переглянуло 130 тис. користувачів та понад 3 тис. вподобали.

Також на відео відреагував депутат ультраправої та антиукраїнської партії «Конфедерація» Влодзімєж Скалік. Він опублікував відео з підписом «Польські діти співають гімн України. Польщі немає українізації, серія 1099» . Після заяв посадовців відео почали поширювати різні антиукраїнські та дезінформаційні джерела.

Водночас історія цього відео говорить про інше. Відомо, що його зняли ще 4 березня 2023 року в Муніципальному дитячому садку № 24 міста Слупськ. Така інформація зазначалася у дописі однієї з груп у Facebook, де його опублікували. Там також йшлося про те, що в той день у дитсадку святкували День України.

фото: TVN24

Це підтвердила Речниця міської ради Слупська Моніка Рапацевич. За її словами, захід провели для адаптації та підтримки дітей з України, які приїхали до Польщі через війну. «Це був час величезного страху, дезорієнтації та травми для багатьох сімей. Метою дошкільного закладу було створити безпечний та мирний простір для дітей, що дозволить їм м’яко адаптуватися, відчувати себе прийнятими та знайти перепочинок у надзвичайно складний період їхнього життя», – зазначила речниця. 

Також Моніка Рапацевич зауважила, що батьки дітей схвалили захід до Дня України. «Цей день не був і не є політичною чи ідеологічною діяльністю, а виявом поваги до ідентичності дітей та їхніх потреб у кризовій ситуації», – пояснила Рапацевич.

До слова, коли з’ясувалося, що відео було записане у 2023 році, депутат Даріуш Матецький згадав про це у своїх наступних дописах. Проте він все одно заявляв, що подібне не має відбуватися у навчальних закладах Польщі.

Раніше «Главком» писав, що з початку повномасштабної війни в Україні Польща була одним із головних прихистків для українських біженців. Однак, як показує новий аналіз, ситуація змінилася: підтримка українців у країні значно зменшилася, а настрої ворожості та насильства набирають обертів
 

Теги: Польща депутат скандал українці за кордоном

