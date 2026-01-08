Власником захопленого США російського танкера виявився бізнесмен із Криму

Компанія «Буревестмарін» була зареєстрована в Рязані пів року тому

Захоплений США підсанкційний нафтовий танкер Marinera, який раніше називався Bella I, належить російській компанії «Буревестмарін». Її власником є підприємець з окупованого Криму Ілля Бугай. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання «Нова газета. Європа».

Як пишуть журналісти, згідно з даними Глобальної інтегрованої системи судноплавної інформації Міжнародної морської організації та Єдиний державний реєстр юридичних осіб РФ, компанія «Буревестмарін» була зареєстрована в Рязані пів року тому. Ймовірно, вона справді займалася морськими перевезеннями. У 2025 році на сайтах з пошуку роботи були кілька вакансій її компанії, пов’язаних із судноплавством.

З 2018 року Бугай також обіймає посаду гендиректора в компанії «Руснєфтєхімторг», яка займається торгівлею нафтопродуктами. У 2020 році компанія заробила 4 млрд рублів ($49,6 млн), однак потім виручка дуже зменшилася, і у 2024 році (останні доступні дані) компанія отримала збитки.

Згідно з інформацією з соцмереж Бугая, у 2008 році він закінчив Кримський федеральний університет, а зараз проживає в Москві.

Нагадаємо, Берегова охорона США провела дві операції, унаслідок яких було затримано підсанкційні танкери Bella I та Sophia. Обидва судна востаннє причалювали у Венесуелі або прямували до неї.

Як повідомлялося, Велика Британія допомагала Сполученим Штатам провести операцію із захоплення підсанкційного танкера Bella I (Marinera), який плив до Росії.

Напередодні нафтовий танкер, який намагався втекти від Берегової охорони США, офіційно було внесено до державного реєстру суден Російської Федерації. Згідно з даними російського морського реєстру судноплавства, танкер відтепер ходить під державним прапором Росії, а портом його приписки є Сочі.

До слова, США готуються висунути кримінальні обвинувачення членам екіпажу нафтового танкера Marinera, який раніше називався Bella I, який було затримано в Атлантичному океані.