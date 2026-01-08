Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Власником захопленого США російського танкера виявився бізнесмен із Криму

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Власником захопленого США російського танкера виявився бізнесмен із Криму
За даними ЗМІ, Ілля Бугай нині проживає в Москві
фото з соцмереж Іллі Бугая

Компанія «Буревестмарін» була зареєстрована в Рязані пів року тому

Захоплений США підсанкційний нафтовий танкер Marinera, який раніше називався Bella I, належить російській компанії «Буревестмарін». Її власником є підприємець з окупованого Криму Ілля Бугай. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання «Нова газета. Європа».

Як пишуть журналісти, згідно з даними Глобальної інтегрованої системи судноплавної інформації Міжнародної морської організації та Єдиний державний реєстр юридичних осіб РФ, компанія «Буревестмарін» була зареєстрована в Рязані пів року тому. Ймовірно, вона справді займалася морськими перевезеннями. У 2025 році на сайтах з пошуку роботи були кілька вакансій її компанії, пов’язаних із судноплавством.

З 2018 року Бугай також обіймає посаду гендиректора в компанії «Руснєфтєхімторг», яка займається торгівлею нафтопродуктами. У 2020 році компанія заробила 4 млрд рублів ($49,6 млн), однак потім виручка дуже зменшилася, і у 2024 році (останні доступні дані) компанія отримала збитки.

Згідно з інформацією з соцмереж Бугая, у 2008 році він закінчив Кримський федеральний університет, а зараз проживає в Москві.

Нагадаємо, Берегова охорона США провела дві операції, унаслідок яких було затримано підсанкційні танкери Bella I та Sophia. Обидва судна востаннє причалювали у Венесуелі або прямували до неї.

Як повідомлялося, Велика Британія допомагала Сполученим Штатам провести операцію із захоплення підсанкційного танкера Bella I (Marinera), який плив до Росії.

Напередодні нафтовий танкер, який намагався втекти від Берегової охорони США, офіційно було внесено до державного реєстру суден Російської Федерації. Згідно з даними російського морського реєстру судноплавства, танкер відтепер ходить під державним прапором Росії, а портом його приписки є Сочі.

До слова, США готуються висунути кримінальні обвинувачення членам екіпажу нафтового танкера Marinera, який раніше називався Bella I, який було затримано в Атлантичному океані.

Читайте також:

Теги: росія Крим флот РФ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп рве світ на шматки, Україна має шанс на найжирніший
Трамп рве світ на шматки, Україна має шанс на найжирніший
Вчора, 08:30
В Уссурійську пролунали вибухи біля військової частини, відомої розстрілами дітей
В Уссурійську пролунали вибухи біля військової частини, відомої розстрілами дітей
26 грудня, 2025, 11:32
У Росії судять директорів оборонних заводів
Росія масово судить керівників оборонних заводів за зрив військових контрактів – Reuters
24 грудня, 2025, 09:36
Тіньовий флот РФ як інструмент диверсій: чому Європа безсила перед морським шпіонажем
Тіньовий флот РФ як інструмент диверсій: чому Європа безсила перед морським шпіонажем
20 грудня, 2025, 02:26
ДТЕК показала наслідки удару Росії по підстанції в місті Арциз
Удар по підстанції в Арцизі на Одещині. ДТЕК показала наслідки руйнувань (відео)
18 грудня, 2025, 11:37
Зеленський: Строк дії гарантій безпеки для України поки не обговорювався
Зеленський: Строк дії гарантій безпеки для України поки не обговорювався
16 грудня, 2025, 18:55
Підводний човен РФ виведено з ладу після серії успішних атак українських дронів
СБУ вперше знищила підводний човен РФ дронами у Новоросійську
15 грудня, 2025, 17:38
DW: демілітаризація Донбасу без миротворців – повна ілюзія
DW: демілітаризація Донбасу без миротворців – повна ілюзія
14 грудня, 2025, 07:35
Трамп може відмовитися від своїх мирних ініціатив, спрямованих на завершення війни в Україні
США можуть відступити від мирної ініціативи щодо України. Вітакер назвав причину
9 грудня, 2025, 04:34

Соціум

Власником захопленого США російського танкера виявився бізнесмен із Криму
Власником захопленого США російського танкера виявився бізнесмен із Криму
Хлопець, який готував замах на Трампа, визнав свою провину
Хлопець, який готував замах на Трампа, визнав свою провину
ЦПД: Росія поширює фейк про нібито домагання до українських дітей у ЄС
ЦПД: Росія поширює фейк про нібито домагання до українських дітей у ЄС
У Франції знайдено мертвим російського журналіста
У Франції знайдено мертвим російського журналіста
«Перевірив – працює». Залужний прийшов у паспортний сервіс у Лондоні (фото)
«Перевірив – працює». Залужний прийшов у паспортний сервіс у Лондоні (фото)
Лукашенко призначив своєму синові стипендію за «обдарованість»
Лукашенко призначив своєму синові стипендію за «обдарованість»

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua