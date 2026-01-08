Головна Світ Соціум
Хлопець, який готував замах на Трампа, визнав свою провину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Правоохоронці висунули підозрюваному декілька звинувачень
фото: AP

18-річний Нікіта Касап погодився на угоду зі слідством

Обвинувачений у вбивстві своїх батьків та крадіжці їхніх грошей для фінансування плану замаху на президента США 18-річний Нікіта Касап має намір укласти угоду про визнання вини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Очікується, що Касап погодиться на угоду 8 січня під час слухання в окружному суді округу Вокеша в передмісті Мілуокі. Йому було висунуто кілька звинувачень, зокрема: два – у вбивстві, два – у приховуванні трупів та крадіжці. Судовий розгляд справи заплановано на 2 березня.

Агентство зазначає, що в судових протоколах не було зазначено умов угоди про визнання вини. Тим часом речник офісу державного захисника, який представляє Касапа, заявив, що правила етики Верховного суду штату забороняють офісу коментувати справи.

Як відомо, Нікіту Касапа звинувачують в убивстві його батьків. Федеральне бюро розслідувань стверджує, що після вбивства батьків хлопець планував убити президента США Дональда Трампа.

Раніше батьків хлопця – Тетяну Касап і вітчима Дональда Маєра – знайшли мертвими у їхньому будинку. У матері було вогнепальне поранення в живіт і шию, а у вітчима – одне поранення в голові. За даними правоохоронців, їх убили ще 11 лютого минулого року.

Зазначається, що аж до 23 лютого того ж року хлопець нібито продовжував жити в будинку з тілами батьків. Після цього він утік на позашляховику вітчима та з батьківськими грошима.

У телефоні хлопця знайшли матеріали, пов’язані з «Орденом Дев’яти Кутів» – мережею людей, які дотримуються неонацистських, расистських та екстремістських поглядів. Також слідчі знайшли тристорінковий маніфест із закликами до вбивства Трампа для створення політичної революції у США й «порятунку білої раси».

