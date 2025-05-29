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Читач по губах розкрив діалог подружжя Макронів після публічного ляпасу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Читач по губах розкрив діалог подружжя Макронів після публічного ляпасу
фото з відкритих джерел

Раніше Макрон назвав жест своєї дружини, який зафіксували камери репортерів, жартом

Під час візиту до В’єтнаму між президентом Франції Еммануелем Макроном та його дружиною Бріжит стався несподіваний і публічний інцидент. У момент виходу з літака журналісти помітили, як рука Бріджит вдарила по обличчю французького президента. 

Професійний читач по губах, якого цитує New York Post, розшифрував діалог між президентом та першою леді Франції, передає «Главком».

За його словами, одразу після інциденту Бріжит нібито буркнула: «Dégage, espèce de loser», що в перекладі означає: «Відійди, невдахо».

У відповідь президент Франції нібито сказав: «Essayons, s’il te plaît» («Давай спробуємо, будь ласка?»), на що отримав коротке «Non» («Ні»). Завершився діалог фразою Макрона: «Je vois» – «Я бачу».

Нагадаємо, Єлисейський палац швидко відреагував на коментарі користувачів соцмереж, щоб розрядити ситуацію. Він назвав момент, який розлетівся мережею, «жартівливим дражненням» між президентом і його дружиною. Джерело, близьке до Макрона, заявило, що це була «нешкідлива бійка».

Тоді Макрон прокоментував інцидент з нібито ляпасом, отриманим від дружини Бріджит на борту літака. 

Макрон назвав жест своєї дружини, який зафіксували камери репортерів, жартом.

«Ми сваримося і, скоріше, жартуємо з моєю дружиною», – сказав Макрон, додавши, що інцидент «роздувають до чогось на кшталт геопланетарної катастрофи».

До слова, в одному з французьких спортзалів розмістили рекламний банер з іронічною відсилкою до інциденту, де президент Франції Еммануель Макрон нібито отримав ляпаса від першої леді Бріжит Макрон. 

На рекламному знімку Макрон приклав долоню до обличчя, а над бровою зображено синець.

Також банер містить підпис: «Вашa дружина вас б'є? Запишіться на курси самооборони!».

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Теги: дружина Еммануель Макрон скандал Франція

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