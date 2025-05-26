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Макрон отримав ляпаса від дружини перед журналістами (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Президент Франції та його дружина опинилися в центрі скандалу через момент, коли вони мали виходити з літака
скріншот з відео

Єлисейський палац назвав інцидент «жартівливим дражненням»

Прибуття президента Франції Еммануеля Макрона та його дружини Бріджит у В'єтнам викликало скандал. У момент виходу з літака журналісти помітили, як рука Бріджит вдарила по обличчю французького президента. Про це повідомляє «Главком».

Єлисейський палац швидко відреагував на коментарі користувачів соцмереж, щоб розрядити ситуацію. Він назвав момент, який розлетівся мережею, «жартівливим дражненням» між президентом і його дружиною. Джерело, близьке до Макрона, заявило, що це була «нешкідлива бійка».

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У понеділок, 26 травня, глава Франції зустрінеться з лідерами країни, а у вівторок, 27 травня, – з представниками енергетичного сектору в рамках свого турне Південно-Східною Азією, яке включає також державні візити до Індонезії та Сінгапуру.

Нагадаємо, у західноєвропейському таборі спалахнув новий міжнародний скандал через неучасть Італії в останніх дипломатичних зусиллях щодо наближення миру в Україні. Першопричиною цього, ймовірно, є особиста антипатія між прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні та президентом Франції Еммануелем Макроном.

До слова, у США спалахнув гучний конфлікт між мільярдером Ілоном Маском і міністром фінансів Скоттом Бессентом через кадрове рішення президента Дональда Трампа. Причиною інциденту стала боротьба за контроль над Податковою службою США (IRS).

Конфлікт загострився 17 квітня, коли Маск і Бессент зустрілися у коридорі Західного крила Білого дому. Свідки описали подію як «реслінг мільярдерів середнього віку». Маск звинуватив міністра у втручанні в кадрові ініціативи, тоді як Бессент у відповідь дорікнув Маску за порушення бюджетних домовленостей та назвав його «агентом Сороса».

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Теги: Еммануель Макрон сварка

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