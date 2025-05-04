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Стало відомо, чим займається за кордоном дружина екснардепа Скічка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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фото з відкритих джерел

Юрушева відкрила у Мілані власний бізнес

Після початку повномасштабної війни донька олігарха Леоніда Юрушева та дружина екснардепа Олександра Скічка Єлизавета переїхала з трьома дітьми до Мілану, де створила власний бренд одягу. Про це йдеться в інтерв’ю Forbes.

Зазначається, що Юрушева вступила до школи Istituto Marangoni – одного з найсильніших фешн-університетів Європи. 

А у 2024-му запустила бренд Ely Ely, який має виробництво в Італії, Румунії та Монголії та міжнародні продажі. У колекції – костюми, жакети, сукні, топи, спідниці та аксесуари.

«Я не вважаю, що в Україні в мене є конкуренти», – заявила Юрушева.

Раніше «Главком» писав, що Юрушеву пограбували в Італії.

У квітні 2022 року жінка народила третю дитину.

Також «Главком» повідомляв, що Юрушева після двох тижнів навчання в Італії на дизайнерку покинула факультет.

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Теги: Forbes дружина бізнес Олександр Скічко Леонід Юрушев

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