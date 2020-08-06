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    У світі

    Чорногорія дозволила в'їзд громадянам України без обмежень

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    У список країн, громадяни яких можуть приїхати до Чорногорії без обмежень, крім України додані Азербайджан, Білорусь, Канада, Росія і Зімбабве - Чорногорія дозволила в'їзд громадянам України без обмежень
    У список країн, громадяни яких можуть приїхати до Чорногорії без обмежень, крім України додані Азербайджан, Білорусь, Канада, Росія і Зімбабве

    За новим рішенням, українці зможуть перетнути кордон Чорногорії і на авто, як і громадяни інших країн із «зеленого» списку.

    Чорногорія з 7 серпня дозволила в’їзд українцям без додаткових обмежень. Відповідна інформація розміщена на сайті уряду Чорногорії.

    Зазначається, що Національна координаційна рада з інфекційних захворювань оновила «зелений» список країн, жителі яких можуть безперешкодно в'їжджати в Чорногорію від завтра, 7 серпня, без додаткових обмежень.

    У список крім України додані Азербайджан, Білорусь, Канада, Росія і Зімбабве.

    Як відомо, з 22 липня в’їзд на територію Чорногорії для мешканців України був можливий лише у разі їх прибуття авіаційним транспортом, бо ми перебували у «жовтому» списку.

    За новим рішенням, українці зможуть перетнути кордон і на авто, як і громадяни інших країн із «зеленого» списку. Також більше немає потреби у наявності негативного ПЛР-тесту, не давнішого за 72 години.

    Напередодні стало відомо, що Чорногорія внесла Росію відразу до «зеленого» списку і це викликало обурення українського посольства.

    Раніше повідомлялося, що у пік сезону в Чорногорії перебуває трохи більше 15 тисяч туристів, що на 92% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

    Як повідомлялося, у світі станом на 6 серпня кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом перевищила 18,35 млн, збільшившись за 24 години більш ніж на 206 тис. Кількість летальних випадків зросла більш ніж на 5 тисяч і перевищила 696 тисяч осіб.

    Найбільше інфікованих зареєстровано у США — 4 678 610. Далі йдуть Бразилія (2 750 318), Індія (1 908 254), Росія (866 627), ПАР (521 318), Мексика (443 813), Перу (433 100), Чилі (362 962), Колумбія (327 850) і Іран (314 786).

    До слова, в Україні  ПЛР-тест можна зробити перед вильотом, прямо в аеропорту.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      76808
    • Одужали
      42524
    • Хворіють
      32465
    • Померли
      1819

    Нагадаємо, станом на ранок 6 серпня, в Україні за весь час пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 76 808 людей, померло – 1 819. За останню добу зафіксували 1318 нових випадків інфікування коронавірусом.

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      Росія Канада Чорногорія українці кордон коронавірус
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