Чорногорія дозволила в'їзд громадянам України без обмежень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У список країн, громадяни яких можуть приїхати до Чорногорії без обмежень, крім України додані Азербайджан, Білорусь, Канада, Росія і Зімбабве

За новим рішенням, українці зможуть перетнути кордон Чорногорії і на авто, як і громадяни інших країн із «зеленого» списку.

Чорногорія з 7 серпня дозволила в’їзд українцям без додаткових обмежень. Відповідна інформація розміщена на сайті уряду Чорногорії.

Зазначається, що Національна координаційна рада з інфекційних захворювань оновила «зелений» список країн, жителі яких можуть безперешкодно в'їжджати в Чорногорію від завтра, 7 серпня, без додаткових обмежень.

У список крім України додані Азербайджан, Білорусь, Канада, Росія і Зімбабве.

Як відомо, з 22 липня в’їзд на територію Чорногорії для мешканців України був можливий лише у разі їх прибуття авіаційним транспортом, бо ми перебували у «жовтому» списку.

За новим рішенням, українці зможуть перетнути кордон і на авто, як і громадяни інших країн із «зеленого» списку. Також більше немає потреби у наявності негативного ПЛР-тесту, не давнішого за 72 години.

Напередодні стало відомо, що Чорногорія внесла Росію відразу до «зеленого» списку і це викликало обурення українського посольства.

Раніше повідомлялося, що у пік сезону в Чорногорії перебуває трохи більше 15 тисяч туристів, що на 92% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомлялося, у світі станом на 6 серпня кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом перевищила 18,35 млн, збільшившись за 24 години більш ніж на 206 тис. Кількість летальних випадків зросла більш ніж на 5 тисяч і перевищила 696 тисяч осіб.

Найбільше інфікованих зареєстровано у США — 4 678 610. Далі йдуть Бразилія (2 750 318), Індія (1 908 254), Росія (866 627), ПАР (521 318), Мексика (443 813), Перу (433 100), Чилі (362 962), Колумбія (327 850) і Іран (314 786).

До слова, в Україні ПЛР-тест можна зробити перед вильотом, прямо в аеропорту.

Коронавірус в Україні

Всього 76808

Одужали 42524

Хворіють 32465

Померли 1819

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, станом на ранок 6 серпня, в Україні за весь час пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 76 808 людей, померло – 1 819. За останню добу зафіксували 1318 нових випадків інфікування коронавірусом.