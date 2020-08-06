Греція вночі закриватиме всі сухопутні прикордонні переходи, щоб обмежити поширення коронавірусу



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Нічні закриття кордонів покликані покращити контроль за рухом на кордоні у денний час

Закривати пункти пропуску на ніч почнуть з п'ятниці 7 серпня

Греція вирішила обмежити поширення коронавірусу з Балкан і оголосила про нічне закриття між 23.00 і 7.00 з п'ятниці на всі сухопутні прикордонні переходи, які залишаються відкритими, за винятком одного з них. Про це повідомляє Kathimerini.

Представник уряду Стеліос Петсас заявив, що це рішення було прийнято у зв'язку з частим перетином кордону грецькими громадянами, етнічними греками і тими, хто має посвідку на проживання в Балканських країнах.

«Деякі люди все ще заїжджають і виїжджають, як ніби нічого не сталося. І вони ігнорують спалах пандемії в цих країнах, про що свідчать щоденні епідеміологічні дані», - сказав він.

Нічні закриття кордонів покликані покращити контроль за рухом на кордоні у денний час.

Петсас також розкритикував тих, хто ігнорує правила соціального дистанціювання в барах, на весіллях, хрестинах та інших громадських зібраннях.

«Деякі наші співгромадяни ігнорують рекомендації та попередження експертів. Вони не хочуть розуміти, що цей рік відрізняється для наших громадських заходів і розваг, і вони наражають на небезпеку себе, людей, яких вони люблять, і наше суспільство», - сказав він.

Як повідомлялося, у світі станом на 6 серпня кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом перевищила 18,35 млн, збільшившись за 24 години більш ніж на 206 тис. Кількість летальних випадків зросла більш ніж на 5 тисяч і перевищила 696 тисяч осіб.

Найбільше інфікованих зареєстровано у США — 4 678 610. Далі йдуть Бразилія (2 750 318), Індія (1 908 254), Росія (866 627), ПАР (521 318), Мексика (443 813), Перу (433 100), Чилі (362 962), Колумбія (327 850) і Іран (314 786).

Коронавірус в Україні

Всього 76808

Одужали 42524

Хворіють 32465

Померли 1819

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Нагадаємо, станом на ранок 6 серпня, в Україні за весь час пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 76 808 людей, померло – 1 819. За останню добу зафіксували 1318 нових випадків інфікування коронавірусом.

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