Чотири країни заплатили за путінський газ рублями: що відомо

Кілька європейських країн начебто оплатили постачання російського газу рублями, але хто саме – інформації немає

Росіяни приховують інформацію про тих покупців, які погодилися на їхні умови

Кілька європейських країн погодилися платити за російський газ рублями і навіть уже провели оплату. Про це пише Bloomberg.

За інформацією джерел видання у «Газпромі», заплатили за газ із РФ рублями чотири країни. Які саме, інформація поки що не оприлюднюється.

Зі слів очільника МЗС Угорщини Петера Сійярто відомо, що ця країна погодилася на російські умови. Але чи Угорщина уже оплатила поставки російського газу рублями – поки що невідомо.

Також, за інформацією Bloomberg, рахунок у «Газпромбанку», через який Путін вимагає платити Росії за газ, відкрив італійський енергетичний гігант Eni SpA.

Була інформація про те, що на розрахунок в рублях погодилася Австрія, та прем’єр-міністр країни Карл Негаммер спростував ці чутки, назвавши їх фейком.

Нагадаємо, раніше Путін підписав указ про оплату за газ в рублях для «недружніх країн».

Як заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Росія не зможе вимагати від Європи оплату за газ в рублях.

Згодом стало відомо, що Азербайджан не збирається платити за газ Росії рублями. Крім того, Євросоюз і Велика сімка відмовилися платити за газ в рублях.

Напередодні Фінляндія відмовилася платити Росії за газ у рублях.

До слова, російський «Газпром» поінформував болгарську газову компанію Bulgargaz про припинення постачання газу з 27 квітня.

Раніше польська газова держкомпанія PGNiG відмовилася оплачувати постачання російського газу в рублях. Про це йдеться в заяві компанії. Після цього компанія PGNiG отримала повідомлення від російського ТОВ «Газпром експорт», що 27 квітня з 09:00 за московським часом постачання російського природного газу буде повністю зупинено.