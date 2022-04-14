Єврокомісія вирішила: оплата газу рублями – це порушення санкцій – Bloomberg

Росія хоче розрахунок за блакитне паливо у своїй валюті, однак літери ЄС проти

Європейська комісія проаналізувала указ Путіна щодо оплати за російський газ у рублях. Його виконання – це порушення санкцій. Зазначається, що своїми діями президент країни-агресорки намагається суттєво змінити процедуру розрахунку та створити нову правову ситуацію. Про це пише Bloomberg, посилаючись на джерело.

«Нова процедура передасть повний контроль російській державі щодо того, коли транзакцію буде завершено і в який момент покупця буде звільнено від зобов'язань», – зазначив співрозмовник агентства.

За його словами, це також дало б Москві контроль над застосованим обмінним курсом, яким вона могла б маніпулювати на свою користь.

Однак найважливішим є те, що механізм буде порушувати обмежувальні заходи, які ЄС ухвалив у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, що 31 березня Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ на рублі. Проте лідери Європейського Союзу одноголосно виступили проти оплати за російське блакитне паливо в цій валюті.

Згодом стало відомо, що словацький міністр допускає оплату за газ в рублях.

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