Фінляндія відмовилася платити Росії за газ у рублях

Все більше країн не хочуть погоджуватися з умовами Кремля

Російський ультиматум щодо оплати газу в рублях не прийняла і Фінляндія. Це рішення там ухвалили ще на початку місяця. Проте розповіли про це лише 27 квітня. Детальніше про категоричну відмову розповіла міністерка з європейського та корпоративного управління Фінляндії Тітті Туппурайнен, інформує HS.

За словами міністерки, це питання обговорювали в урядовому комітеті з економічної політики. Там зійшлися на думці, що не можна погоджуватися з умовами, які диктує Кремль.

Раніше Путін підписав указ про оплату за газ в рублях для «недружніх країн».

Як заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Росія не зможе вимагати від Європи оплату за газ в рублях.

Згодом стало відомо, що Азербайджан не збирається платити за газ Росії рублями. Крім того, Євросоюз і Велика сімка відмовилися платити за газ в рублях.

Нагадаємо, напередодні російський «Газпром» поінформував болгарську газову компанію Bulgargaz про припинення постачання газу з 27 квітня.

Раніше польська газова держкомпанія PGNiG відмовилася оплачувати постачання російського газу в рублях. Про це йдеться в заяві компанії. Після цього компанія PGNiG отримала повідомлення від російського ТОВ «Газпром експорт», що 27 квітня з 09:00 за московським часом постачання російського природного газу буде повністю зупинено.

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