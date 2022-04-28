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    Економіка та фінанси

    Фінляндія відмовилася платити Росії за газ у рублях

    Це питання обговорювали в урядовому комітеті з економічної політики - Фінляндія відмовилася платити Росії за газ у рублях
    Це питання обговорювали в урядовому комітеті з економічної політики
    фото з відкритих джерел

    Все більше країн не хочуть погоджуватися з умовами Кремля

    Російський ультиматум щодо оплати газу в рублях не прийняла і Фінляндія. Це рішення там ухвалили ще на початку місяця. Проте розповіли про це лише 27 квітня. Детальніше про категоричну відмову розповіла міністерка з європейського та корпоративного управління Фінляндії Тітті Туппурайнен, інформує HS.

    За словами міністерки, це питання обговорювали в урядовому комітеті з економічної політики. Там зійшлися на думці, що не можна погоджуватися з умовами, які диктує Кремль.

    Раніше Путін підписав указ про оплату за газ в рублях для «недружніх країн».

    Як заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Росія не зможе вимагати від Європи оплату за газ в рублях.

    Згодом стало відомо, що Азербайджан не збирається платити за газ Росії рублями. Крім того, Євросоюз і Велика сімка відмовилися платити за газ в рублях.

    Нагадаємо, напередодні російський «Газпром» поінформував болгарську газову компанію Bulgargaz про припинення постачання газу з 27 квітня.

    Раніше польська газова держкомпанія PGNiG відмовилася оплачувати постачання російського газу в рублях. Про це йдеться в заяві компанії. Після цього компанія PGNiG отримала повідомлення від російського ТОВ «Газпром експорт», що 27 квітня з 09:00 за московським часом постачання російського природного газу буде повністю зупинено.

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    Теги: росія окупанти газ війна Фінляндія Україна окупація #stoprussia
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    Фінляндія відмовилася платити Росії за газ у рублях