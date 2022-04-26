Росія перекрила Польщі газ

Росія вимагає від Європи оплату за газ в рублях і припиняє постачання тим, хто відмовиться

Польща відмовилась платити Росії за газ рублями

Польська газова держкомпанія PGNiG відмовилася оплачувати постачання російського газу в рублях. Про це йдеться в заяві компанії.

Після цього компанія PGNiG отримала повідомлення від російського ТОВ «Газпром експорт», що 27 квітня з 09:00 за московським часом постачання російського природного газу буде повністю зупинено через пункти прийому-здачі «Дроздовичі», «Високе», «Тетерівка» та «Кондратки». Це всі точки входу російського газу до Польщі.

PGNiG вважає, що призупинення постачання є порушенням контракту, і компанія зробить відповідні кроки для відновлення постачання природного газу, а також залишає за собою право пред'являти претензії у зв'язку з вищезгаданим призупиненням постачання природного газу і використовуватиме для цієї мети всі свої договірні права.

Як повідомляють польські ЗМІ, у зв'язку з припиненням постачання газу в міністерстві клімату та довкілля Польщі відбувається зустріч команди кризового управління.

«Польща має необхідні запаси газу та джерела постачання, які захищають нашу безпеку - ми були фактично незалежними від Росії протягом багатьох років. Наші сховища заповнені на 76%. Нестачі газу в польських будинках не буде», - написала міністр клімату та довкілля Анна Москва у Twitter.

Нагадаємо, Путін підписав указ про оплату за газ в рублях для «недружніх країн».

Як заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Росія не зможе вимагати від Європи оплату за газ в рублях.

Днями азербайджанська державна нафтова компанія Socar заявила, що інформація про те, що країна імпортує російський газ в рублях не відповідає дійсності.

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