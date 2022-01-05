Президент Казахстану запровадив держрегулювання цін на пальне

На тлі масових протестів та заворушень у Казахстані президент запровадив тимчасове держрегулювання цін на скраплений газ, бензин та дизель

Тимчасове регулювання цін на скраплений газ, бензин та дизель запроваджено на 180 календарних днів

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на тлі протестів у країні доручив запровадити тимчасове держрегулювання цін на скраплений газ, бензин та дизель. Про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

«Доручаю антимонопольному органу відповідно до ст. 119 Підприємницького кодексу запровадити тимчасове регулювання цін на скраплений газ терміном на 180 календарних днів. В областях граничні ціни для населення не повинні перевищувати рівень цін на кінець минулого року», – йдеться у повідомленні.

Крім зрідженого газу, регулювання введено на бензин і дизель терміном на 180 днів.

Нагадаємо, після сьогоднішніх нічних заворушень у Казахстані МВС звітує про сотню постраждалих силовиків, понад 200 протестувальників затримано.

Як відомо, Алмати «на замку», в місто стягують спецтехніку (фото, відео).

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ввів надзвичайний стан через протести в Алмати. Також режим надзвичайного стану був введений в Мангістауській області.

У своєму зверненні президент Казахстану закликав учасників протестів «не слідувати закликам деструктивних осіб». Він не пояснив, кого саме відносить до таких осіб, але зазначив, що вони зацікавлені «у підриві стабільності та єдності нашого суспільства».

Напередодні почалися затримання протестувальників. Правоохоронці в Алмати застосували силу. Доступ до інтернету та мобільні мережі заблоковані.

Нагадаємо, у Казахстані кілька днів поспіль тривають масові протести, викликані зростанням цін на скраплений газ, який з 1 січня подорожчав з 60 до 120 тенге (7,53 грн) за літр. Протестувальники закликають до зниження ціни на заг, відставки уряду, викорінення корупції і кумівства, будівництва фабрик і заводів, скорочення безробіття.

Протести відбуваються у містах Жанаозене, Курику, Акшукурі, найбільший – в Актау. В Актау протестувальники встановили намети та юрту. 3 січня на площі міста вийшли близько шести тисяч людей, у тому числі жінки та діти.

Люди, які виходять на протести в різних містах країни, виражають солідарність із жанаозенцями, затримують. Серія затримань пройшла у вівторок в Алмати, Шимкенті та Нур-Султані. Число затриманих країною може обчислюватися сотнями, МВС та департаменти поліції не дають коментарів.