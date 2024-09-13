Правоохоронниця з Волині допомагала військовозобов'язаним виїжджати за кордон

Працівниці правоохоронного органу повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон за попередньою змовою групою осіб

Посадовиця не вносила відомостей про чоловіків до автоматизованої системи обміну інформацією щодо контролю осіб, які перетинають держкордон

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру правоохоронниці з Волині, яка допомагала злочинній групі переправляти до Польщі чоловіків призовного віку. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Повідомляється, що ділки шукали «клієнтів» у соцмережах, а вартість послуг складала $3,5 тис.

Чоловіків доправляли до прикордонного пункту пропуску на Волині. Надалі, посадовиця не вносила відомостей про них до автоматизованої системи обміну інформацією щодо контролю осіб, які перетинають державний кордон. Завдяки цьому, ухилянти без перешкод виїжджали за межі України.

За даними слідства, за такою схемою з 2022 року до Польщі потрапило понад 30 чоловіків.

Працівниці правоохоронного органу повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Також подано до суду клопотання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила нові докази корупційної діяльності керівника Бучанського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У серпні цього року його було затримано за підозрою в організації схем для ухилянтів. За матеріалами справи, посадовець разом із двома спільниками пропонував військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних висновків ВЛК про «погане здоров’я».

Раніше поліцейські викрили схему незаконно перетину кордону оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області та слідчі слідчого управління обласної поліції. До її організації причетні троє місцевих мешканців 33, 40 та 41 років.

До слова, 16 серпня, кілька чоловіків напали на українських прикордонників, узяли зброю, гранати і втекли до Румунії.